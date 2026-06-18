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Yerli ve akıllı yapay kalp yolda

Yerli ve akıllı yapay kalp yolda
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İEÜ Medical Point Hastanesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi, ileri evre kalp yetmezliği hastaları için yapay zeka destekli, kablosuz enerji transferli yeni nesil yapay kalp destek sistemi geliştirdi. Proje, enfeksiyon riskini azaltarak hastaların yaşam konforunu artırmayı hedefliyor.

İEÜ Medical Point Hastanesi ve İzmir Bakırçay Üniversitesi ileri evre kalp yetmezliği yaşayan hastalara umut ışığı olacak bir ar-ge çalışmasına imza attı.

Türkiye'nin biyomedikal teknolojiler alanındaki yerli üretim hamlelerinden biri olarak hayata geçirilen proje kapsamında, yapay zeka destekli izleme sistemleriyle entegre çalışan yeni nesil bir yapay kalp destek sistemi geliştirildi. Türk bilim insanları tarafından hayata geçirilen bir Ar- Ge çalışması ileri evre kalp yetmezliği yaşayan ve hayatları organ bağışına bağlı olan binlerce hastaya umut ışığı oldu. Proje yürütücülüğünü İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Gök'ün üstlendiği İEÜ Medical Point İzmir Hastanesi'nden Perfüzyonist ve Biyomedikal Mühendisi Necip Çiftçi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Aykut, Öğr. Gör. Dr. Üzeyir Kuzu, Prof. Dr. Arzu Tuna ve bursiyer araştırmacı Nazlıhan Kılıçaslan yer aldığı "Kronik Kalp Yetmezliği Çeken Hastaların Yaşam Kalitesini İyileştirmek Amacıyla İnovatif Bir Yaşam Destek Ünitesinin Tasarımı ve Prototip Üretimi" adlı proje ileri seviye kalp yetmezliği yaşayan hastalar için daha güvenli ve daha özgür bir yaşam vaat ediyor.

Yaşam konforu

Mevcut sistemlerde bulunan dış bağlantı kablolarının enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Aykut, kablosuz enerji transferi teknolojisinin bu riski azaltırken hastaların günlük yaşam konforunu da artıracağını söyledi. Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kadir Gök ise geliştirilen sistemin yalnızca mevcut teknolojilere alternatif sunmadığını, katı- hal pil teknolojisi, manyetik levitasyon sistemi ve transkütanöz enerji transferi gibi yenilikçi bileşenleriyle dikkat çektiğini belirtti. Gök, cihazın güvenlik, üretilebilirlik ve hasta konforu açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Kanı dolaşıma kazandırmak

Bursiyer araştırmacı Nazlıhan Kılıçaslan ise proje kapsamında gerçekleştirilen mühendislik çalışmalarında, kan hücrelerinde hasar oluşumunu en aza indirecek akış modelleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Kılıçaslan, temel hedeflerinin kanı en güvenli ve biyolojik olarak en uyumlu şekilde dolaşıma kazandırmak olduğunu belirtti.

Düşük enerji tüketimi

Araştırmacı Öğr. Gör. Dr. Üzeyir Kuzu da sistemde kullanılacak motor sürüş elektroniği ve kontrol algoritmalarının düşük enerji tüketimi, hassas hız kontrolü ve erken uyarı mekanizmalarıyla desteklendiğini söyledi. Kuzu, güvenilirliğin bu tür yaşam destek sistemlerinde en kritik unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti. Yerli üretim sayesinde cihaz maliyetlerinin düşmesinin öngörüldüğünü belirten Proje Sorumlusu Necip Çiftçi, bu sayede daha fazla hastanın erişim sağlayabileceğini ifade etti. Çiftçi, dijital ikiz ve yapay zeka teknolojileriyle desteklenen sistemin cihaz performansını gerçek zamanlı takip ederek imkan dahilindeki komplikasyonları önceden öngörebilecek altyapıya sahip olduğunu da sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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