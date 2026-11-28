Yenidoğan, solunum yetmezliğiyle Bulanık'tan Van'a ambulans helikopterle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muş'un Bulanık ilçesinde solunum yetmezliği çeken yenidoğan bebek, ileri tetkik ve tedavi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Van İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, bebeği Bulanık'tan alarak Van'a getirdi.
Muş'un Bulanık ilçesinde solunum yetmezliği çeken yenidoğan bebek, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.
Muş'un Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören ve solunum yetmezliği çeken yenidoğan bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bulanık ilçesine giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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