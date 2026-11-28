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Muş'un Bulanık ilçesinde solunum yetmezliği çeken yenidoğan bebek, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Muş'un Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören ve solunum yetmezliği çeken yenidoğan bebek hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bulanık ilçesine giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı