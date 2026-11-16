Yatalakken annesinin emeğiyle yürüdü, ebeveynlerinin böbrekleriyle yaşama tutundu

Erzurum'da 15 yıl önce beyin kanaması geçirerek yatağa bağımlı kalan, annesinin yoğun çabasıyla yeniden yürüyüp konuşmaya başlayan Ağrılı Ömer Demircan, önce annesinin, ardından babasının bağışladığı böbreklerle yaşama tutundu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle Erzurum'da tedavi gördüğü hastanenin merdiven boşluğuna dengesini kaybederek düşmesi sonucu 15 yıl önce beyin kanaması geçiren 33 yaşındaki Demircan, 45 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı.

Vücudunun sol tarafında hareket kaybı oluşan Demircan'a doktorlar yeniden yürüyüp hareket etmesinin zor olduğunu belirterek, fizik tedavi sürecini evinde sürdürmesini önerdi.

Bunun üzerine 53 yaşındaki anne Sevda Demircan, 3 yıl boyunca yatalak oğluna bebek gibi bakarak sabah akşam egzersiz yaptırdı. Annesinin özverili çabalarıyla yeniden ayağa kalkan Demircan, yürümeye, konuşmaya ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Bu süreçte böbrek yetmezliği de bulunan Demircan'a 2013 yılında annesi böbreğini bağışladı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen naklin ardından 13 yıl diyalize girmeden yaşamını sürdüren Demircan'ın böbreği, yaklaşık 1,5 ay önce enfeksiyon nedeniyle işlevini yitirdi.

Yeniden nakil ihtiyacı ortaya çıkan Demircan'a bu kez 63 yaşındaki babası Selahattin Demircan böbreğini bağışladı.

Demircan, Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş başkanlığındaki ekipçe babasından alınan böbreğin nakledilmesiyle yeniden yaşama tutundu.

"Annem gecesini gündüzüne katarak evde fizik tedavi uyguladı"

Ömer Demircan, AA muhabirine, annesinin yıllarca evde fizik tedavi ve egzersiz yaptırdığını belirterek, "Doktorlar 'gezemezsin, yürüyemezsin, konuşmazsın' dediler. Ben de Allah'a tevekkül ettim. Sonrasında annem gecesini gündüzüne katarak evde fizik tedavi uyguladı. Şu an çok şükür geziyorum, hareket ediyorum, konuşuyorum, her ihtiyacımı gideriyorum, kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum." dedi.

Demircan, tam yürümeye başladıktan sonra böbrek yetmezliğinin ortaya çıktığını ve annesinin donör olduğunu anlattı.

Çocukluğundan beri böbrekleri için tedavi gördüğünü ve başına gelen talihsiz olayları hiç unutamadığını belirten Demircan, şunları kaydetti:

"2013 yılında annem böbreğini verdi. Yaklaşık 1,5 ay önce enfeksiyon gelişince babam böbreğini verdi. Allah Necip hocam ve ekibinden razı olsun. Burada bize çok iyi baktılar. Nakil sürecimiz, tedavimiz çok güzel geçti. Annem ve babam bana ikinci kez hayat verdi. Allah her ikisinden yüz bin kere razı olsun. Fedakarlığını gösterdiler, babam tedavim için önce evini sonra arsasını sattı, ayrıca böbreğini verdi. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok mutluyum."

Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmenin hayalini kurduğunu ifade etti.

"Ömer nasip olursa evlenecek, hayallerini gerçekleştirecek"

Baba Selahattin Demircan da oğlunun zorlu sürecinin kendisini çok yıprattığını söyleyerek, annesinin Ömer'in yeniden yürümesi ve konuşması için büyük emek verdiğinden bahsetti.

Oğluna böbreğini seve seve bağışladığını aktaran Demircan, "Doktorlar, yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve yatalak kalacağını söylüyordu. Ama Allah'ın mucizesi öyle olmadı. Doktorların yaşamasına dahi ümit vermediği Ömer, 2-3 yıl sonra yürüdü. Annesinden aldığı böbrekte enfeksiyon gelişince ben böbrek verdim. Nakil süreci güzel geçti. Necip hocam ve ekibine teşekkür ederiz. Dünya malı evlattan önemli değildir. Ömer nasip olursa evlenecek, hayallerini gerçekleştirecek." diye konuştu.

Organ Nakli Merkezinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Küçük de Ömer'in 2013 yılında annesinden yapılan nakille 13 yıl diyalize girmeden yaşamını sürdürdüğünü anlatarak, babasından yapılan naklin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA