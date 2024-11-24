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Yapay Zeka Göz Hastalıklarında Erken Teşhis İçin Önemli Bir Araç Olacak

Yapay Zeka Göz Hastalıklarında Erken Teşhis İçin Önemli Bir Araç Olacak
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Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, yapay zeka teknolojilerinin göz hastalıklarının erken teşhisinde %99'un üzerinde doğruluk payına ulaştığını belirtti. Özdemir, bu alanda Türkiye'de önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Türk Oftalmoloji Derneği Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, yapay zeka teknolojilerinin göz hastalıklarının erken teşhis, tanı ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesinde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, komisyon olarak bu alanda yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Özdemir, 58. Ulusal Oftalmoloji Kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine dernek olarak çok önem verdiklerini vurguladı.

Yapay zekanın tedavide de yol gösterici olduğuna dikkati çeken Özdemir, komisyon olarak yapay zeka alanında Türk hekimlerin yanı sıra çevre ve Avrupa'daki ülkelerde de eğitim vererek, bilgi ve tecrübelerini paylaştıklarını ifade etti.

Yapay zeka alanında çok farklı çalışmaların olduğunu anlatan Özdemir, komisyon olarak kendilerinin de yeni yapay zeka destekli yazılımlar, programlar geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Bir fotoğraftan dahi teşhisin konulabileceğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerde kullanılan yapay zeka özellikle diyabetik retinopati (toplumda çok fazla körlüğü neden olan göz hastalığı) teşhisinde çok yüksek oranda hatta yüzde 99'un üstünde doğruluk payıyla teşhis koyabiliyor. Doktordan bağımsız oldukça kolay bir şekilde sadece bir fotoğraf çeker gibi bunun teşhisini koymanız yapay zekayla mümkün. Diyabetik retinopati, çok önemli bir toplum problemi. Şeker hastalarının gözünün arka kısmında oluşan kanamaları gösteren bir problem. Körlüğe sebep oluyor hatta gelişmiş toplumlarda en önemli körlük sebeplerinden birisi. Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Erken teşhis koyarak hastalığın daha körlük aşamasına gelmeden durdurulabilme olanağı var."

Özdemir, yapay zeka teknolojilerinin tedavide yol gösterici olduğunu ancak yapılacak lazer, iğne veya ameliyat aşamasında pratikte uygulamalarının henüz olmadığını dile getirdi.

Robotik cerrahilerin de ilerlediğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Yapay zeka teknolojileri bu hızla devam ederse belki 10 yıl içinde çok uzaktaki, farklı ülkedeki bir hasta bile yapay zeka destekli robotik teknolojiyle tedavi edilebilecek hale gelecek. Bu teknolojiyi yakından takip ediyoruz. İki yıl önce Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu'nu kurduk. Çok fazla teknolojiye bağımlı bir branşız. Komisyon olarak hem eğitim veriyoruz hem yeni datalar, yapay zeka destekli yazılımlar, programlar geliştirmeye çalışıyoruz. Görsel datalar ön planda, yapay zeka insandan çok daha iyi görüp, tanımlayabiliyor."

Özdemir, mikron seviyesinde çözünürlükteki şeyleri okuyabilmek için insanın yıllarca eğitim alması gerekirken yapay zeka destekli göz tomografisinin doğru datalarla en iyi göz doktoru kadar iyi teşhis koyabildiğini belirtti.

Çok fazla ve doğru datayla kaliteli veriyle sistemin yapay zeka haline geldiğini belirten Özdemir, " Türkiye'de çok fazla data var çünkü Türkiye'de göz hekimliği gerçekten Avrupa ülkelerinde çok daha üst düzeyde. Biz de sadece derneğimizin ya da üniversitemizin değil, tüm üniversitelerin, eğitim araştırma hastanelerinin datalarını birleştirerek, yönetmeye çalışıyoruz." dedi.

Özdemir, yapay zekanın henüz pratiğe tam olarak giremediğini bazı yasal regülasyonlarının olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
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