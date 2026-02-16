Haberler

Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı
Rahim miyomu ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağı kesilen Aslı Bekiroğlu, 5. ameliyatının ardından son fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

  • Aslı Bekiroğlu'nun rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağı 7 santimetre yanlışlıkla kesildi.
  • Bekiroğlu, beşinci ameliyat sonrası eve hapsolduğunu ve varis çoraplarıyla oturduğunu belirtti.
  • Bekiroğlu'nun Ocak ve Mart-Nisan aylarında olmak üzere iki ameliyatı daha olacak.

Jet Sosyete dizisiyle yıldızı parlayan Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşamıştı. Bekiroğlu, geçirdiği 5. ameliyatın ardından sosyal medyada son halini paylaştı ve takipçilerini bilgilendirdi.

Ünlü oyuncu, paylaşımına kısa bir not da ekleyerek yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

"Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz."

Rahim miyomu almak için ameliyata giren oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun operasyon sırasında bağırsağı 7 santimetre yanlışlıkla kesilmişti.

Bekiroğlu, katıldığı bir programda süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Sonra 6-7 ay kadar bekledik; en son Ekim ayında bir ameliyat daha oldum. Bu sefer kasımı aldılar ve aşağıya koydular, arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. Şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki ameliyatım daha olacak; biri Ocak'ta, diğeri Mart-Nisan gibi, inşallah."

