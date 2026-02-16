Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

Jet Sosyete dizisiyle yıldızı parlayan Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi nedeniyle komplikasyonlar yaşamıştı. Bekiroğlu, geçirdiği 5. ameliyatın ardından sosyal medyada son halini paylaştı ve takipçilerini bilgilendirdi.

Ünlü oyuncu, paylaşımına kısa bir not da ekleyerek yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

"Beşinci ameliyat sonrası eve hapsolup 7/24 varis çoraplarıyla oturuyoruz diye süsümüzden ödün verecek değiliz."

Rahim miyomu almak için ameliyata giren oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun operasyon sırasında bağırsağı 7 santimetre yanlışlıkla kesilmişti.

Bekiroğlu, katıldığı bir programda süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Sonra 6-7 ay kadar bekledik; en son Ekim ayında bir ameliyat daha oldum. Bu sefer kasımı aldılar ve aşağıya koydular, arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. Şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki ameliyatım daha olacak; biri Ocak'ta, diğeri Mart-Nisan gibi, inşallah."