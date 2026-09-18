Vatandaşın boğazından çıkan canlı sülük doktorları bile şaşırttı: 'İlk defa gördüm'

Çorum'da çeşmeden su içtikten 1 hafta sonra şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, nefes darlığı ve kan tükürme şikayetleriyle gittiği hastanede boğazından canlı sülük çıkan hasta doktorları bile şaşırttı. Sülüğü operasyonla çıkartan doktor, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Nurettin Açıkgöz, yaklaşık 3 hafta önce Sungurlu ilçesi Çiçeklikeller köyündeki bir çeşmeden su içti. Son 2 haftadır boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve ciddi solunum problemi, kan tükürmek gibi şikayetler yaşamaya başlayan Açıkgöz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yapılan detaylı incelemelerde akciğerlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan hasta, Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'ne sevk edildi. KBB Uzmanı Dr. Ömer Gönen tarafından yapılan rijit endoskopik muayenede, hastanın ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı sülük tespit edildi. Sülüğün soluk borusuna kaçma ve ciddi kanamaya yol açma riski göz önünde bulundurularak, hasta ameliyata alındı. Gerçekleştirilen hassas operasyonla sülük tutunduğu dokudan dikkatlice çıkarıldı ve bölgedeki kanama kontrol altına alındı. Başarılı operasyonun ertesi günü şikayetleri tamamen gerileyen ve yeniden normal beslenmeye başlayan hasta taburcu edildi.

Hastanın tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Gömeç, operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ömer Gönen ve ekibine teşekkür etti.

"Güvenli su kaynaklarından su içilmesi bizim için çok önemli"

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, "Ekstrem bir vaka olması nedeniyle hem toplum toplum bilinç bilinçlendirilmesi açısından hem de dikkat çekici bir vaka olması nedeniyle şu anda sizlerle bu bilgiyi paylaşmış bulunmaktayız. Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, muhtarlarımız su konusunda bütün denetimleri yapıyorlar. Ancak birikinti şeklinde oluşan sulardan bulaşan bir durum olduğu kanaatindeyiz. Bu anlamda da güvenli su kaynaklarından su içilmesi bizim için çok önemli. Arkadaşlarımıza da böyle bir mesajımız olsun" diye konuştu.

"Herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm"

Operasyonu gerçekleştiren KBB Uzmanı Dr. Ömer Gönen ise, "Kan tükürme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı ve boğulma hissiyle hastanemiz acil servise başvurdu. Solunum sıkıntısı ve boğulma hissi şikayetlerinin akciğerden kaynaklanabileceği nedeniyle öncelikli olarak akciğer değerlendirilmesi yapıldı ve akciğerde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Daha sonra hasta tarafımızca konsülte edildi. Poliklinikte yapılan rijit endoskopik muayenede hastanın ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışık vaziyette bir adet canlı sülük tespit ettik. Sülük arka duvara yapışmış vaziyetteydi. Sülük yapı itibarıyla salgıladığı enzimlerle kanamaya neden olabilen bir canlı. Bunun için kan tüpü müvekkili mevcut oluyordu hastada. Nefes tellerinin hemen üzerinde olması, nefes borusunun hemen girişinde olması sebebiyle sülüğün nefes borusuna kaçması riskiyle hastamızı güvenli bir şekilde genel anestezi altında ameliyata aldık. Ameliyatta sülüğün tutunduğu yerden çıkardık. Kanama kontrolü sağladık, kanamayı durdurduk. Hastamızın ertesi gün kan tükürme, boğazı ağrısı, solunum tıkanıklığı şikayetleri tamamen geriledi ve hastamızı şifayla taburcu ettik. Daha önce hiç karşılaştığım bir vaka değildi. Nefes borusunun hemen üstünde ağızda takma dişi olan hastalarda bazen onların takma dişlerinin o bölgeye kaçtığını görebiliyoruz. Balık kılçığının o bölgelere yapıştığını test ediyoruz ama herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm. O da benim için ilginç bir deneyim oldu. Sülük şöyle bir canlı; tutunduğu yerden kanı emiyor. Belli bir hacme, belli bir boyuta ulaştıktan sonra kendiliğinden düşebiliyor. Kendiliğinden tutulduğu bölgeden ayrılabiliyor. Bu hastanın şanslı olduğu kısım, sülük tutunduğu yerden henüz kopmamıştı. Çünkü kopsaydı doğrudan nefes borusuna da düşme ihtimali vardı" dedi.

"Rastgele yerden, kaynağını bilmediği sulardan su içmesinler"

Yaşadığı durumu anlatan Nurettin Açıkgöz, "Talihsiz bir olay yaşadım. Herkes köy çeşmesinden, yol kenarındaki çeşmelerden evine su götürüyor, içiyor. Ben de içmiştim. Tükürüğümden kan geliyordu. Çok fark edilmiyor. Tozdan, topraktan kaynaklandığını düşündüm. Birkaç gün geçince yoğunlaştı. Sungurlu Devlet Hastanesine gittim, bir şey çıkmadı. Tozdan, dumandan olabileceğini söylediler, serum verdiler. 2-3 gün sonra ağrım çok arttı, nefes alamamaya başladım. Tükürünce, kan çıkınca biraz rahatlıyordum, konuşuyordum ama daha sonra tekrar nefesim tıkanıyordu. Bir şey yiyip içemiyordum. Sağ olsun doktorumuz Ömer Bey çok ilgilendi. Hemen sülük olduğunu tespit etti. Ben biraz paniklemiştim. Sülüğü ameliyatla aldılar, beni bu hastalıktan kurtardılar. Vatandaşlarımıza rastgele yol kenarındaki sulardan içmemelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Başhekim Gömeç ve Doktor Ömer Gönen, telefonla aradıkları hastaya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı