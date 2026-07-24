Van Tüp Bebek Merkezi'nde ilk pozitif gebelik sevinci: 10 aile umutlandı

VAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocuk sahibi olmayı bekleyen ailelere hizmet vermek için kurulan Tüp Bebek Merkezi'nde, ilk pozitif gebelik sonuçları alındı. Yaklaşık 8 ay önce hizmet vermeye başlayan merkezde bugüne kadar 10 pozitif gebelik elde edilirken, ilk gebeliğin 4,5 aylık olduğu açıklandı. Merkezin kurucu hekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Operatör Dr. Ünsal Yeşilova, "Merkezimizde embriyo dondurma ve saklama, embriyo transferi, ürolojik cerrahi işlemler yapılmakta. Merkezimizin batı illerindeki merkezlerden hiçbir eksiği bulunmuyor" dedi.

Yaklaşık 3 yıl süren hazırlık sürecinin ardından 8 ay önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Van Tüp Bebek Merkezi, bölgede çocuk sahibi olmayı bekleyen aileler için umut oldu. Van'ın yanı sıra çevre illerden de yoğun başvuru alan merkezde, ilk gebeliklerin elde edilmesi sağlık ekibine büyük mutluluk yaşattı. Çocuk sahibi olmak isteyen ve daha önce tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalan çiftlere umut olan merkez, yoğun ilgi görüyor. Merkezin kurucu hekimi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Operatör Dr. Ünsal Yeşilova, amaçlarının yalnızca Van'a değil, tüm bölgeye hizmet sunmak olduğunu söyledi.

'BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ'

Dr. Yeşilova, "Yaklaşık 3 yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 8 aydır aktif hizmet vermekteyiz. Bu süreçte aldığımız pozitif gebelik haberleri bizim için büyük mutluluk ve gurur kaynağı oldu. Amacımız sadece Van'a değil, çevre illerde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere de modern, güvenilir ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sunmak. Bu zamana kadar da bunu başarabildiğiniz için mutluyuz. Daha önce hastalarımız tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hem maddi hem de manevi açıdan büyük zorluklara neden oluyordu. Artık hastalarımız tedavi ve takip süreçlerini kendi şehirlerinde rahatlıkla ulaşabilmektedirler. Bu bizim için mutluluk verici" diye konuştu.

'İLK GEBEMİZ ŞU AN 4,5 AYLIK HAMİLE'

Merkezin ilk gebeliğinin 4,5 aylık olduğunu belirten Dr. Yeşilova, "Tüp bebek merkezimizin ilk gebesi şu an 4,5 aylık hamile ve takibini merkezimizde yapmaktayız. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına alacak. Bu süreçte büyük özveriyle çalışan tüm tüp bebek ekibimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bilimsel etik ve ilkeler doğrultusunda modern ve güvenilir tedavi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜM HASTALARIMIZIN TEDAVİLERİNİ PLANLIYORUZ'

Merkeze bugüne kadar bini aşkın başvuru yapıldığını belirten Dr. Yeşilova, tedavi hazırlıklarının zaman aldığını vurgulayarak, "Hazırlık süreci tamamlanan tüm hastalarımızın tedavilerini planlıyoruz. Merkezimizde embriyo dondurma ve saklama, embriyo transferi, ürolojik cerrahi işlemler yapılmakta. Merkezimizin batı illerindeki merkezlerden hiçbir eksiği bulunmuyor. Şu ana kadar 10 pozitif gebelik elde ettik ve onlar da çok heyecanlılar. Biz de onlara ön ayak olduğumuz için, onlara bu uygun tedavi verebildiğimiz için çok mutluyuz. Bugün de bir hastamızdan daha pozitif gebelik haberini aldık. Her geçen gün daha iyi sonuçlar almak bizleri hem mutlu ediyor hem de gurur kaynağı" diye konuştu.

'HASTALARIMIZ MUTLU'

Merkezde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Selin Güney de "Yaklaşık 7 aydır Ünsal Hocamızla birlikte burada görev yapıyorum. Yıllardır beklenen tüp bebek tedavisini bölgemizde verebilmenin gururunu yaşıyoruz. Burada verdiğimiz hizmet, bölge insanına gerçekten umut oldu. Yaptığımız işin ne kadar önemli ve ne kadar güzel bir iş olduğunun farkındayız. Aileler, yakınlarına gelen imkanını olmasından dolayı mutlular. Daha önce maddi ve manevi nedenlerle tedaviye ulaşamayan çok sayıda çiftle karşılaşıyoruz. Onların güzel haberlerini almış olmak bizi mutlu ediyor. Hastalarımız mutlu, bizler mutluyuz. Bu mutluluğa vesile olabilmek, meslek hayatımızın en anlamlı duygularından biri" diye konuştu.

'DÜNYAM YENİDEN AYDINLANDI'

Merkezde ilk gebelik sevincini yaşayan kadın ise yaklaşık 5 yıl boyunca çocuk özlemi çektiğini anlatarak, "Yaklaşık 5 yıldır evlat hasreti çekiyordum. Ünsal Bey ile tanıştıktan ve tedaviye başladıktan sonra sanki ilk kez güneşi gördüm. Dünyam yeniden aydınlandı. Şimdi bebeğimi bekliyorum. Bu mutluluğu tarif etmek gerçekten çok zor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı