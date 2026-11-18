Nahçıvan'da aort damarında yırtılma (Tip 1 aort diseksiyonu) teşhisi konulan 32 yaşındaki kadın hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen yaklaşık 6 saatlik ameliyatla hayata tutundu.

Nahçıvan'da aniden başlayan sırt ve göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran kadın hastaya yapılan incelemelerde Tip 1 aort diseksiyonu teşhisi konuldu. İlk olarak Iğdır Devlet Hastanesine getirilen hasta, buradan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezine sevk edildi. Gece saatlerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılan hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ve Acil Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından acil olarak ameliyata alındı. Marfan sendromu bulunan ve ileri derecede kalp kapak yetmezliği de tespit edilen hastaya, özel bir cerrahi teknik olan Cabrol (Cabral) prosedürü uygulandı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon başarıyla tamamlandı.

"Hastaneye ulaşabilen hastalarda bile ölüm riski yüzde 50'nin üzerinde"

Konuya ilişkin konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Tip 1 aort diseksiyonunun son derece yüksek ölüm riski taşıyan ciddi bir hastalık olduğunu belirtti. Başhekim Sarıkaya, "Tip 1 diseksiyon dediğimiz hastalık, hastaneye ulaşabilen hastalarda bile ölüm riski yüzde 50'nin üzerinde olan bir hasta grubunu kapsıyor. Hastamız aynı zamanda Marfan sendromlu ve genç bir hasta. Bu tür hastaların tedavi sürecini yönetmek oldukça ciddi bir tecrübe gerektiriyor. Hem hekimlerin hem de diğer sağlık çalışanlarının bu konuda deneyimli olması, ayrıca merkezin altyapısının da buna uygun olması gerekiyor. Dünyanın en modern merkezlerinde bile bu hastalığın ölüm oranı oldukça yüksek seyrediyor. Hastamıza başarılı bir müdahale gerçekleştirerek hayata tutunmasını sağladık" dedi.

Hastanın ailesinde marfan sendromu bulunduğunu ve genetik yatkınlık taşıdığını dile getiren Sarıkaya, hastanın yakın zamanda aynı hastalık nedeniyle bir kardeşini kaybettiğini söyledi. Nahçıvan'da fenalaşan hastanın önce Iğdır'a getirildiğini, ardından kendileriyle iletişime geçildiğini hatırlatan Sarıkaya, "Biz de hastamızı merkezimize kabul ettik. Murat hocamızın öncülüğünde tedavi sürecini başlattık ve ameliyatını başarılı bir şekilde tamamladık. Bugün de hastamız servise çıkarılacak. İnsan hayatına dokunmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Bunun ülke içinde ya da ülke dışında olması bizim için fark etmiyor. Bir insanın hayatına temas edebilmek bizim için yeterli. Bugün merkezimizin de bu sürece öncülük etmesi hem beni gururlandırdı hem de mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 6 saat süren ameliyatı başarıyla tamamladık"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ise hastanın 32 yaşında ve Nahçıvan nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "Hastamız ani başlayan sırt ve göğüs ağrısı nedeniyle Nahçıvan'da muayene edilmiş ve yapılan değerlendirmede Tip 1 diseksiyon tanısı konulmuş. Ardından doğrudan Iğdır Devlet Hastanesine getirilmiş. Oradan gece saat 20.00 sıralarında bizimle iletişime geçildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hastamızı 112 aracılığıyla kabul ettik" diye konuştu.

Hastanın Tip 1 diseksiyonun yanı sıra ileri derecede kalp kapak yetmezliği bulunduğunu ifade eden Sezgin, "Yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve marfan sendromlu bir kadın hastamızdı. Ekibimizle birlikte acil olarak harekete geçerek hastamızı gece saat 21.00 sıralarında ameliyata aldık. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından hastamızın operasyonunu başarılı bir şekilde tamamladık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı