Erzurum Valisi Baruş, kan bağışı yapıp herkesi Türk Kızılay'ın kampanyasına davet etti

Erzurum'da düzenlenen 'Kan Bağışı Kampanyası' etkinliğine katılan Vali Aydın Baruş, kan bağışının önemine vurgu yaparak, duyarlılığın sürekli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erzurum'da kan bağışı yapan Vali Aydın Baruş, "Bir defa bağış yapmak yeterli değildir. Hem bireyler hem de kamu kurumları olarak bu duyarlılığı sürekli hale getirmeliyiz." dedi.

Vali Baruş, Valilik koordinesinde, Türk Kızılay işbirliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen "Kan Bağışı Kampanyası" programına katıldı. Burada kan bağışında bulunup kamu personeliyle sohbet eden Baruş, Kızılay yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu kurumlarının sadece kamu hizmetlerini yürütmekle kalmadığını, aynı zamanda da vatandaşlar için önemli meselelerde de sosyal sorumluluk ilkesi gereği çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kan bağış kampanyasına da büyük bir memnuniyetle katıldığını anlatan Baruş, şunları kaydetti:

"Kızılay'ın yürüttüğü kan bağışı kampanyaları ülkemiz açısından hayati önem taşımaktadır. Hepimizin bir gün hastaneye yolu düşebilir ya da bir yakınımız operasyon geçirebilir. Bu süreçte ihtiyaç duyulan kanı temin etmek en acil meselelerden biri haline geliyor. Bu nedenle Kızılay'a düzenli olarak kan bağışında bulunmamız gerekiyor. Bir defa bağış yapmak yeterli değildir. Hem bireyler hem de kamu kurumları olarak bu duyarlılığı sürekli hale getirmeliyiz. Bu sayede Kızılay, temin ettiği kanları şifa bekleyen hastalara ulaştırabilir. Bugün 100 arkadaşımızla birlikte kan vereceğiz. Bu duyarlılığı gösteren herkesi tebrik ediyorum. Tüm Erzurumlu hemşerilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise 100 personelinin kan bağışı yaparak, hayat kurtarmaya yönelik önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sağladığını belirterek, "Bu duyarlılığı gösteren personelimize teşekkür ediyorum. Deprem ve diğer afet durumlarında kan ihtiyacı artmaktadır. Bu kapsamda anlamlı bir çalışmayı hayata geçirdik. Yapılan bu bağışlarla yaklaşık 300 vatandaşımıza umut olacağız." ifadelerini kullandı.

Kan bağışının ardından Türk Kızılay ekipleri tarafından bağışçılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Sözün bittiği yer

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar

Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum

Valinin oğlunu yakacak ifade: Ben bu silahla...
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Sözün bittiği yer

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu

Öğrenci velisinin öğretmene attığı mesaj olay oldu
Starmer'den sosyal medya platformlarına çağrı: Çocukları internette güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım

İngiltere'nin de gündeminde aynı konu var: Ne gerekiyorsa yapacağım