Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

17 Ağustos'ta Kartal'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralanan Yıldız, hastanede tedavi altına alınırken, süreç boyunca birçok ameliyat geçirdi. Herkes son durumunu merak ederken Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama geldi.

Yıldız'ın ablası Ela Altınay, yaptığı paylaşımla kardeşinin tedavi sürecine dair bilgi verdi. Altınay açıklamasında, şunları ifade etti:

"Bugün 4 ay doldu. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum."