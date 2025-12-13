Haberler

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Ağustos'ta üzerine ağaç düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve ardından birçok operasyon geçiren İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Yıldız'ın kardeşi Ela Altınay, yaptığı paylaşımla son durumu kamuoyuyla paylaştı. Altınay, Yıldız'ın hâlâ uyandırılmadığını belirterek, "Bugün 4 ay doldu. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun" dedi.

  • 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos'ta Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı.
  • İbrahim Yıldız hastaneye kaldırıldı, ağır yaralandı ve birçok ameliyat geçirdi.
  • İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin henüz uyanmadığını ancak iyileştiğine inandığını belirtti.

17 Ağustos'ta Kartal'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır yaralanan Yıldız, hastanede tedavi altına alınırken, süreç boyunca birçok ameliyat geçirdi. Herkes son durumunu merak ederken Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden açıklama geldi.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Yıldız'ın ablası Ela Altınay, yaptığı paylaşımla kardeşinin tedavi sürecine dair bilgi verdi. Altınay açıklamasında, şunları ifade etti:

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

"Bugün 4 ay doldu. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum."

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelis Toktaş:

Geçmiş olsun ALTINAY

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
title