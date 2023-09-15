Üroloji Uzmanı: Robotik cerrahi prostat kanseri ameliyatlarının altın standartı haline geldi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük, robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatlarının Türkiye'de ve dünyada uzun zamandır yapıldığını belirterek, robotik cerrahinin artık bu ameliyatlarda 'altın standart' olduğunu söyledi.

Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük, robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatlarının Türkiye'de ve dünyada uzun zamandır yapıldığını belirterek, robotik cerrahinin artık bu ameliyatlarda "altın standart" olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Eyüp Veli Küçük, yazılı açıklamasında, dünya çapında yaklaşık 1,4 milyon yeni vaka ile prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirtti.

Her yıl 375 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu hastalığın, kanser kaynaklı ölümler arasında beşinci sırada olduğuna dikkati çeken Küçük, prostat kanserinin dünya ülkelerinin yarısından fazlasında en sık teşhis edilen kanser türü olduğunu kaydetti.

Küçük, prostat kanserinin görülme oranlarının Kuzey ve Batı Avrupa, Karayipler, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika ve Güney Afrika'da yüksek, Asya ve Kuzey Afrika'da ise düşük olduğunu aktardı.

Tanısal uygulama ve özellikle Prostat Spesifik Antijen (PSA) taramasındaki uluslararası farklılıkların, dünyadaki prostat kanseri görülme sıklığı farklılıklarının en büyük sebebi olduğunu belirten Küçük, bu kanserin görülme sıklığının yaşla arttığını, tanı alanların yüzde 75'inin 65 yaş ve üzeri kişiler olduğunu ifade etti.

Küçük, Türkiye'de prostat kanserinin en sık görülen dördüncü kanser olduğuna dikkati çekerek, "Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir. Ülkemizde son verilerde prostat kanser görülme sıklığı 100 binde 42, mortalitesi yaklaşık yüzde 11'dir." bilgisini verdi.

"Günümüzde erken evrede tanı alma oranı yüksek"

Prostat kanserinin risk faktörlerini, "ileri yaş, genetik yatkınlık, birinci derece akrabada prostat kanseri varlığı" şeklinde sıralayan Küçük, şöyle devam etti:

"Prostat kanserinin günümüzde erken evredeyken tanı alma oranı yüksektir. PSA'nın kullanılmaya başlanması ile prostat kanserinde tanı koyma oranlarında hızlı bir artış gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra günümüzde yeni görüntüleme yöntemleri ile prostat kanseri tanısı için yol gösterici veriler elde edilebilmektedir. Günümüzde erken tanı konusunda PSA, görüntüleme yöntemleri ve yapılacak muayeneyle önemli yol kat edildi. Özellikle prostata yönelik multiparametrik MR, MR füzyon biyopsi gibi yeni tanı yöntemleri de hastalığın erken evrede tanınmasını ve tedavinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır."

"Türkiye, dünya ülkeleriyle benzer başarı oranlarına sahip"

Prof. Dr. Küçük, 2000'li yıllarla robotik cerrahinin prostat kanseri ameliyatlarında kullanılmaya başlanmasıyla cerrahinin fonksiyonel başarısında ciddi artış sağlandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatları Türkiye'de ve dünyada uzun zamandır yapılıyor. Gelişmiş ülkelerde robot yardımlı prostat kanseri ameliyatı yapılma oranı yüzde 90'ın üzerinde. Robotik cerrahinin artık bu ameliyatlarda 'altın standart' olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de çoğunluğu prostat kanseri olmak üzere şu ana kadar 50 bin robotik cerrahi ameliyatı yapıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de robotik cerrahi uzun zamandır kullanılmakta. Benim yaptığım ameliyat sayısı ise 1500'ü buldu. Robotik prostat ameliyatları konusunda da ülkemiz dünya ülkeleri ile benzer başarı oranlarına sahip. Robotik cerrahi sistemleri ülkemizde yaygınlaştıkça robotik cerrahi ile prostat ameliyatı oranları daha da artacaktır."

Robotik cerrahi hastalara birçok kolaylık sağlıyor

Küçük, robotik cerrahinin prostat kanseri ameliyatındaki etkilerinin operasyon esnasında ve sonrasında net şekilde görüldüğünü belirterek, hastalara sunduğu faydaları şöyle sıraladı:

"Cerrahi sırasında hastaların kan kaybı oranları azaldı. Cerrahi sırasında robotik teknoloji ile prostatın olduğu alanda daha iyi bir görüşe sahip oluyoruz. En ince anatomik yapıları da değerlendirerek, yüksek hareket kabiliyeti ile operasyonu gerçekleştiriyoruz. Tüm bunlar fonksiyonel olarak daha iyi sonuçlar almamıza yardımcı oluyor. Ayrıca operasyon süresi deneyimli ellerde çok daha kısa oluyor. Operasyon sonrasında açık cerrahiye göre hastaların ciltlerinde küçük kesiler ile prostat çıkarılabildiği için iyileşme dönemi daha kolay geçirilebiliyor. Hastaların ameliyat sonrasında hastaneden taburculuğu 2 ya da 3 gün gibi kısa sürede oluyor. Ameliyat sonrası takiplerde ise robotik cerrahi ile prostat ameliyatı geçirmiş hastaların idrar tutma ya da boşaltma ve cinsel fonksiyonlar ile ilgili sonuçları da memnuniyet verici ve yüz güldürücü oluyor."