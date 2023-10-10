Ünlü Şaman Omar Ahmadzai, İzmir'de Bel Fıtığı Ameliyatı Oldu

YURT dışında ünlülere meditasyonlar düzenleyen Şaman Omar Ahmadzai (44), Miami'den geldiği İzmir'de bel fıtığı ameliyatı oldu. Geçen yıl da İzmir'de boyunda omurilik kanal daralması ameliyatı olan Ahmadzai, " Türkiye'de çok iyi ağırlandım. Bu yüzden yeni Shaman kitabımın Türkçe versiyonunu da çıkarmaya karar verdim" dedi.

Miami'de yaşayan, Bali, Kosta Rica ve Amerika gibi ülkelerde, ünlülere meditasyonlar düzenleyen Şaman Omar Ahmadzai'ye geçen yıl, boyun omuriliği daralması teşhisinin ardından ameliyat gerektiğini ve ameliyatın da riskli olduğu söylenince internetten araştırma yaptı. Ahmadzai, Amerika, Hindistan, Japonya ve Türkiye'deki araştırmalarında bu alandaki yaptığı ameliyatları takip eden ve makalelerini okuduğu Opr. Dr. Tuğberk Özdemir ile iletişime geçip, boyunda omurilik kanal daralması ameliyatını oldu. Ahmadzai, birkaç hafta önce de aniden bel ve sağ bacak ağrısı yaşadı. İncelemelerinde bel fıtığının patladığı anlaşılan Ahmadzai, doktorunu arayıp ameliyat randevusu aldı. Miami'den İzmir'e ilk uçakla gelip ameliyat olan Ahmadzai, yarım saatlik mikroskopik ameliyatın ardından, 1 gece hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu.

'UÇAK BİLETİMİ ALDIĞIM GİBİ GELDİM'

İki hafta önce ani başlayan bel ve sağ bacak ağrısı sonucu yürüyemediğini anlatan Ahmadzai, "Ağrım başlayınca doktorumu aradım, gerekli tetkikleri yaptırıp kendisine gönderince bel fıtığı ameliyatı olmam gerektiğini söyledi. Uçak biletimi aldığım gibi geldim. Her 2 tedavi sürecinde de Türkiye'de çok iyi ağırlandım ve bu yüzden yeni Shaman kitabımın Türkçe versiyonunu da çıkarmaya karar verdim" dedi.

'GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLARA YOL AÇTIĞI GÖZLENMİŞTİR'

Ahmadzai'nin her 2 operasyonunu gerçekleştiren Opr. Dr. Tuğberk Özdemir ise şu bilgileri verdi: "Literatürde lomber disk hernisi olarak geçen, halk arasında bel fıtığı olarak bilinen hastalık, zaman içerisinde olabildiği gibi bir ters hareket sonrasında veya ağır bir yük kaldırılması sonucunda olabilir. Hastalarda bel ve bacak ağrısı, bacaklarından birinde veya ikisinde birden uyuşma şikayeti olabilir. Bu ağrıyla doktora başvurup çekilen MR görüntülemesi sonrasında fıtık tespit ediliyor ve ameliyat gerektiriyorsa geciktirilmemelidir. Ameliyat gerektirmiyorsa, fizik tedavi ile hastanın şikayetleri ve fıtığına yönelik bir yöntem seçilmelidir. Yapılan çalışmalarda ameliyatın bazı komplikasyonları olabildiği gibi ertelemenin de geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açtığı gözlenmiştir."