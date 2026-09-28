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Akıma kapılan vatandaşın acı sonu! Kamera her şeyi anbean kaydetti

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Akıma kapılan vatandaşın acı sonu! Kamera her şeyi anbean kaydetti Haber Videosunu İzle
Akıma kapılan vatandaşın acı sonu! Kamera her şeyi anbean kaydetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde çatıdaki metal oluğu temizlerken elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Vahit Abdülhakim, ıslak zemin nedeniyle 20 dakika bekletildikten sonra yakınları tarafından çatıdan sarkıtılarak indirildiği feci olayda, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki bir mesire alanında çatı temizliği yaparken elektrik akımına kapılan Irak uyruklu Vahit Abdülhakim (33), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anında talihsiz gence ıslak zemin gerekçesiyle 20 dakika boyunca müdahale edilemediği öğrenildi.

METAL OLUĞU TEMİZLERKEN AKIMA KAPILDI

Olay, Karasu ilçesine bağlı Küçük Boğaz Mesire Alanı'nda dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Irak uyruklu Vahit Abdülhakim, tek katlı binanın çatısındaki metal oluğu temizlemek için çatıya çıktı. Temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Abdülhakim, çatıda baygınlık geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, zeminin ıslak olması nedeniyle elektrik çarpması riskine karşı gence yaklaşık 20 dakika boyunca müdahalede bulunamadı.

TAHLİYE SIRASINDA İKİNCİ DEHŞET

Bir süre sonra çatıya çıkan yakınları, baygın haldeki Abdülhakim’i ayaklarından tutarak aşağı sarkıtıp indirmek istedi. Ancak tahliye çabası sırasında Abdülhakim’i tutan kişilerden biri dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştü. Bu esnada düşme tehlikesi atlatan Abdülhakim’in karga tulumba aşağı indirildiği tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Önce Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Vahit Abdülhakim, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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