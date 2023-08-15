Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Başlıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile iş birliğinde ' Türkiye Yaşlı Profili Araştırması' yapılacağını belirterek, "Yaşlıların herhangi bir mağduriyet yaşamadan önce karşılaşabilecekleri riskleri belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ' Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Göktaş, Türkiye'nin 65 yaş ve üzeri nüfus oranının arttığına işaret ederek, "2022 yılı itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun, toplam nüfusumuzun yüzde 10'una yaklaştığı görülüyor. 2040 yılına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 15'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Nüfus yapımızdaki değişiklikler, bakanlık olarak bizi de birtakım yeni düzenlemeler yapmaya yöneltti. Zira ulaştığımız refah düzeyini korumak ve geliştirmek adına milletimizin potansiyelini doğru değerlendirmemiz önem kazanmakta. Toplumumuzun güncel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Böylece nüfusumuzun üretkenliğini artırmayı ve refah düzeyimizi korumayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'BİLGİ HAVUZU OLUŞTURACAĞIZ'

Bakanlığın tüm sosyal çalışmalarının nesnel veriler ışığında planlandığına işaret eden Göktaş, "Yaşadığımız çağda hizmet kalitemizi artırmak için nesnel veriler kadar öznel ve sosyal göstergelerin de önem kazandığına inanıyoruz. Hizmetlerimizi en kapsamlı şekilde planlamak adına, güncel ve çok yönlü veri akışını sağlayan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde ilk kez 'Türkiye Yaşlı Profili Araştırması'nı gerçekleştireceğiz. Kanıta dayalı verilerle inşa edeceğimiz bu sistem ile sorunların çözümüne odaklanmakla birlikte koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlamak için de çalışacağız. Yaşlıların herhangi bir mağduriyet yaşamadan önce karşılaşabilecekleri riskleri belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacağız. Bakanlığımız ile TÜİK'in ortak çalışması olarak yürüteceğimiz bu araştırma ile yaşlanmanın nüfus yapımızın dönüşümündeki etkilerini öngörmeyi ve yaşlı bireylere yönelik sosyal politikaları en verimli şekilde oluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda araştırma verileri yaş ve cinsiyet bazında ayrıştırılmış, demografik ve sosyo-ekonomik göstergeleri de içeren bir bilgi havuzu oluşturacağız. Araştırma sonuçlarını 2024 yılının Mart ayında yayımlamayı ve 4 yılda bir verileri güncellemeyi planlıyoruz. Genel itibarıyla araştırmanın nüfus yapımızın değişimine ilişkin seyri yakından takip etmemizi sağlayacağına ve sosyal politikalarımızın kapsayıcılığını artıracağına inanıyoruz" dedi.