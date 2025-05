'Türkiye, sağlık turizminde ilk beş ülke arasında yer alıyor'

TIP dünyasından göz hekimleri, güncel teknolojiler, yenilikçi cerrahi yaklaşımlar ve Türkiye'nin sağlık alanındaki uluslararası konumunu değerlendirdi. Dünyagöz Hastaneler Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada tıp dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kapıcıoğlu, " Türkiye, sağlık turizmi ülkeleri arasında ilk beşte yer alıyor. Sağlık ekibimize her türlü altyapısal, teknolojik ve bilimsel çalışmalarına destek vererek Türkiye'nin sağlık turizminde dünyada en iyi ülke olması için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin 'sağlık ülkesi' vizyonu amacıyla düzenlenen bu buluşmaya, göz hastalıkları branşında uzmanlaşmış Türk hekimleri ve dünya çapında ünlü doktorlar Prof. Dr. Jorge Alio ve Prof. Dr. Jose Lamarca başta olmak üzere 220 doktor katıldı. Göz hekimleri, sağlık teknolojilerindeki son gelişmeleri ve Türkiye'nin bu alandaki küresel rolünü mercek altına aldı.

'AMACIMIZ SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA DA İLK TERCİH EDİLEN OLMAK'

Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kapıcıoğlu, "Dünyagöz Hastanesi, kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye'de göz sağlığında öncü ve ilk göz branşı hastanesidir. Dünyagöz Hastanesi olarak Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilk tercih edilen kuruluş olmak için çalışıyoruz ve sonuçlarını alıyoruz. Medikal Kurulu ekibimizle, bilimsel çalışmalarımızla, altyapı ve teknoloji yatırımlarımızla dünyada öncü bir kuruluş olduk. Şu an yıllık olarak Dünyagöz'de, 171 ülkeden 120 bin hastayı ağırlıyoruz. Amacımız daha da fazla insana ulaşmak. Sağlık turizminde de ülkemizde ilk öncü kuruluşlardan biriyiz. Bu vizyonu devam ettirerek ekiplerimizle birlikte bütün dünyada kliniklerimizi, ön tanım merkezlerimizi tekrardan büyüterek hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

'TEKNOLOJİNİN EN İYİSİNİ EN HIZLI BİR ŞEKİLDE KULLANAN ENDER ÜLKELERDEN BİR TANESİYİZ'

Türkiye'nin dünyayı ve teknolojiyi yakından takip ettiğini belirten Prof. Dr. Levent Akçay, "Dünya teknoloji üretiyor ama biz göz hekimleri dünyadaki tüm teknolojileri Türkiye'de çok hızlı bir şekilde kullanıyoruz. Biz teknolojinin en iyisini en hızlı bir şekilde kullanan ender ülkelerden bir tanesiyiz" diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık anlamındaki konumundan da bahseden Akçay şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye göz hastalıklarında çok üst düzeyde bir ülke ve cerrahlarımız çok çok iyi cerrahlar. Dünyanın en iyi cerrahları Türkler ve Hintlilerdir ben bunu her zaman söylüyorum. Çok sayıda hasta cerrahisi yapabiliyoruz ve çok çeşitlilik var bizde. Tam 308 değişik göz ameliyatımız var. Glokomdan tutun, katarakt, yakın-orta- uzak görme gibi hastalıkların hepsini tedavi edebilen bir sisteme sahibiz."

Prof. Dr. Akçay, "Türkiye dünyayı çok yakından takip ediyor. Dünyada özellikle göz hastalıklarında hem teknolojik hem de cerrahi olarak çok büyük gelişmeler var. Örneğin, insanlar 45 yaşından sonra yakını göremezler ve mecburen bir gözlük kullanmak zorunda kalırlar bir süre sonra da katarak gelişebilir. Şimdi bu hastalara katarak ameliyatı yaptığımız zaman özellikli yapay zekayla üretmiş olduğumuz özel mercekler kullandığımız zaman hastayı uzak ve yakını rahat bir gösterme şansına da sahip olabiliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE GÖZ BRANŞINDA İLK YAPAY ZEKAYI KULLANAN MARKAYIZ'

Türkiye'de göz branşında yapay zekayı kullanan ilk marka olduklarının önemini vurgulayan Prof. Dr. Akçay, "Türkiye her türlü gelişmenin ilk uygulandığı ülkelerden bir tanesidir. Akdeniz insanı olarak hemen her şeyin çabuk olmasını isteriz, biraz sabırsızız. Bu tür teknolojik gelişmeler ve cerrahiler olduğunda o merkezlere gidip belli sertifikalar karşılığında eğitim alıp bunları çok rahat bir şekilde Türkiye'de uygulayabiliyoruz. Yurt dışındaki hastaların Türkiye'yi tercih etmesindeki birinci sebep aslında bizim hızımız. Örneğin, bugün gelen hasta bugün tetkiklerini yaptırıp yarın çok rahat bir şekilde ameliyat olabiliyor ama bu yurt dışında bu şekilde değil. Yurt dışındaki sistemle bizim sağlık sistemimiz farklı çalışıyor. Bizde hız var ve tüm teknolojileri kullanma özelliğimiz var. Hastanemizdeki cihazlar Amerika'nın birçok üniversitesinde yok. Hala onlar eski aletlerle takıp çıkartıyorlar. Fakat onların da şöyle bir şansları var; yatırımcıları var. Yatırımcılar teknolojiyi sağlıyor buradan para kazanıyor ve dünyanın diğer ülkelerine bunu gönderiyorlar" ifadelerini belirtti.

Akçay konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Türkiye şu anda bile göz hastalıklarında dünyada ilk 3'te. Özellikle çok odaklı mercek ameliyatlarında biz Türkiye olarak dünya birincisiyiz. Tüm ülkeler bize gelip ameliyat oluyor."

'TÜRKİYE GÖZ BRANŞINDA GLOBAL OYUNCULAR ARASINDA'

Dünyanın en etkili 100 doktor listesinde yer alan İspanyol bilim insanı Prof. Dr. Jorge Alio, aynı zamadan 'Mikro İnsizyonel Katarakt Cerrahisi (MICS)' kavramının yaratıcısıdır. Alanındaki öncü çalışmaları ve ödülleriyle uluslararası arenada tanınıyor. Türk göz hekimleri hakkında görüşlerini paylaşan olan Prof. Dr. Alio, "Türk oftalmologların sergilediği profesyonellik, cerrahi beceri ve bilimsel tutku gerçekten etkileyiciydi. Mükemmelliğe ve sürekli yeniliğe olan bağlılıkları, Türkiye'yi küresel göz sağlığı camiasında önemli bir aktör konumuna getiriyor. Özellikle Dünyagöz Hastaneler Grubu'nun yatırımları ve multidisipliner iş birliği referans noktası olarak öne çıkıyor. İleri teknolojik cihazları ve uluslararası alandaki aktif rolleri, oftalmolojinin geleceğine dair net bir vizyonu yansıtıyor. Göz branşında küresel iş birliği büyük önem taşıyor. Bilgi, bakış açısı ve en iyi uygulamaların, aralarında yetenekli Türk cerrahların da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla paylaşılması, yalnızca mesleğimizi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyadaki hastalar için doğrudan fayda sağlıyor. Bu iş birliğini önümüzdeki yıllarda daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Aynı zamanda dünya çapında ünlü göz doktoru Prof. Dr. Jose Lamarca ise "Türk göz hekimleri dünyada da gerçekten saygı duyuluyor. Türkiye'de hem cerrahlar çok yetenekli hem de teknoloji oldukça gelişmiş durumda. Deneyimim gösteriyor ki Dünyagöz, en bilinen göz branşı gruplarından biri, büyük, donanımlı ve birçok uluslararası hastanın güvendiği bir yer. Türk göz hekimleriyle her seferinde güzel bir deneyim yaşıyoruz. Meslektaşlarım işlerini büyük bir titizlikle yapıyor ve birlikte ele aldığımız her vaka bize yeni şeyler katıyor. Sonuçlardan ve sohbetlerden her zaman çok şey öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.