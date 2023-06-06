Türkiye, obezite konusunda dünyada ilk sıralarda

Türkiye, obezite konusunda dünyada sıralamasında ilk arasında

Diyetisyen Hekim Heval Koçak,:

"Son 30 yılda hem ergen hem de çocukluk çağı obezite görülme sıklığında dünya genelinde bir artış söz konusu"

DİYARBAKIR - Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Hekim Heval Koçak, "Son 30 yılda hem ergen hem de çocukluk çağı obezite görülme sıklığında dünya genelinde bir artış söz konusudur" dedi.

Diyetisyenliğin bireyin besin ve enerji ihtiyaçlarını hesaplayan sağlıklı beslenme programı çizen bir alan olduğunu söyleyen Diyetisyen Heval Koçak, kronik hastalıklarda tıbbi beslenme tedavilerini düzenlediğin, sporcuların artan ihtiyaçlarının doğru besin grupları ile karşılanmasını sağladığını dile getirdi.

Özellikle son 6-7 yıl içerisinde sağlık kuruluşları dışında, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bazı kuruluşlarda da diyetisyenlik istihdamı olmakta olduğunu belirten Koçak, "Bunun en önemli nedenlerinden biride obezitedir. Obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda farkındalık oluşturulması, kamuoyunun obezite ile mücadelesi konusunda bilgilendirme faaliyetleriyle desteklenmelidir. 2022 yılı verilerine göre; Türkiye, obezite konusunda dünya sıralamasında ilkler arasında. Avrupa'da ise ilk sırada yer almaktadır" dedi.

Dünya genelinde son 30 yılda obezitenin çocuk yaşta başlayıp dünya genelinde bir artış olduğuna dikkat çeken Koçak, "Obezite ile mücadeleye çocukluk çağından başlanılması gerekmektedir. Son 30 yılda hem ergen hem de çocukluk çağı obezite görülme sıklığında dünya genelinde bir artış söz konusudur. Bununla birlikte bu dönemde görülen obezite, çocukluk çağı kronik hastalıları arasında ilk sırada yer almaktadır" diye konuştu.

Obezitenin artık toplumsal bir halk sorunu olduğunu ve bu hastalığın hastanelerde diyet polikliniklerinde hizmet verdiklerini aktaran Koçak, "Hastalarımız ilk başvuruyu hekimlerimize yapmakta. Gerekli tetkikler sonrası hekimlerin Diyet polikliniğine yönlendirmesiyle birlikte hastalarımız bize başvurabilirler. Polikliniğimizde, kilo konusunda problem yaşayan hastalarımız, kilo almak isteyen hastalarımız ve kronik hastalıkları olan hastalarımızın başvuruları sonrası tıbbi beslenme tedavilerini düzenliyoruz. şeklinde konuştu.

Diyetisyenliğin sadece hastanelerde görev yaparak değil, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlar tarafından da yeterli ve dengeli beslenme konusunda hizmet sunmakta olduklarını kaydeden Koçak, "Obezite ile mücadele ederken diyetisyenlerimizin mutfak kısmını kaçırmamamız gerekiyor. Diyetisyenler sadece hastanelerde değil toplu beslenme hizmeti sunan kurum mutfakları, restoranlar ve otellerde de görev yaparak tüketiciye zamanında, yeterli ve dengeli bir yeme hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Diyetisyenler beslenme sisteminde menü planlaması ve menünün uygulanması, yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve uygun bir şekilde tüketilmesini de sağlar" ifadelerinde bulundu.