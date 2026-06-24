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Kızılay Kan Bağış Merkezleri günde ortalama 9 bin kan bağışı alıyor

Kızılay Kan Bağış Merkezleri günde ortalama 9 bin kan bağışı alıyor
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Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Türkiye'nin günde ortalama 9 bin kan bağışıyla dünyada Almanya ve Japonya'nın ardından ilk üç ülke arasında yer aldığını açıkladı. Aydın'da yeni bir kan alma birimi törenle hizmete girdi.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, günde ortalama 9 bin kan bağışında bulunulan Türkiye'nin kan operasyon hizmetlerinde dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığını söyledi.

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ve hayırseverler tarafından yenilenen Efeler Barış Selçuk Basın Parkı'ndaki Kızılay Kan Alma Birimi, düzenlenen törenle açıldı. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye'de ortalama günde 9 bin kan bağışına ulaşmış bulunmaktayız. Bu gerçekten 1957 yılında başlanan kan hizmetleri faaliyetlerinde gelinen aşamayı bize açıkça göstermektedir. Dünyanın en güçlü kan operasyon hizmetlerine sahip ülkelerinden birisiyiz. Birisi Almanya, Japonya ve Türkiye. 193 ülke içerisinde ilk üçün içerisinde olmak bizleri gerçekten çok sevindiriyor" dedi.

"Projeyi tereddütsüz kabul ettik"

Aydın ASTİM Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ise, "Gönüllü kan bağışçısı olarak ilk proje bize geldiği zaman hemen hiç tereddütsüz kabul ettik. OSB'deki değerli katılımcılarımızla, sanayicilerimizle istişare ettik. Sağ olsunlar onlar da hayırseverliklerini gösterdiler. Böyle güzel bir kan alma birimini hep beraber ortaya çıkarttığımız için burada emeği olan bütün arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Aydın'ımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Açılışa Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç, Aydın ASTİM Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Salan, Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık, Aydın Kan Bağışı Merkezi Müdürü Uzman Dr. Zafer Dağlar, Kızılay personeli ve yetkilileri katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, davetliler kan bağışında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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