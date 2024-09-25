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Türkiye güzeli İdil Bilgen, atandığı Yayladere'de göreve başlamadı

Türkiye güzeli İdil Bilgen, atandığı Yayladere'de göreve başlamadı
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Miss Turkey 2024'te birinci olan İdil Bilgen, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanmıştı. Ancak, 15 günlük süresi dolmasına rağmen göreve başlamadığı ve bu süre içinde herhangi bir başvuru yapmadığı öğrenildi. Bilgen'in, mazeret dilekçesi vermemesi durumunda bir sonraki devlet hizmeti kurasına katılma hakkı bulunuyor.

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı unvanı için kıyasıya mücadele ederken, birinci seçilen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezunu İdil Bilgen'e yönelik sert yorumlar tartışma konusu oldu. Bilgen, röportajlarında doktor olarak kariyerine devam etmek istediğini ve onkoloji alanında uzmanlaşmayı planladığını belirtmişti.

BİNGÖL'ÜN YAYLIDERE İLÇESİNE ATANDI

Genç doktor İdil Bilgen'in Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandığı açıklandı. 1650 rakımlı ve Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan Yayladere halkı Bilgen'in bölgeye gelmesini bekliyor.

Türkiye güzeli İdil Bilgen, atandığı Yayladere'de göreve başlamadı

ESNAF VE YEREL HALK TÜRKİYE GÜZELİNİ BEKLİYOR

Yerel halk Türkiye güzelini sabırsızlıkla beklerken esnaf Mehmet Emin Erdem, "Burada yaşayan biri olarak, Doktor Bilgen'in aramızda olmasını canıgönülden istiyoruz. Sağlık çalışanları kutsal bir meslek icra ediyor ve onu burada görmekten mutluluk duyarız. Kendisine bir acı kahve ikram etmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz," demişti.

Esnaf Zülfü Değer ise, "İlçemiz doğası ve insanıyla mükemmel bir yer. Doktorumuzun buraya gelmesi büyük bir ihtiyaç. Şu an sağlık hizmetlerinde ciddi eksiklikler yaşıyoruz; ya Bingöl'e 108 kilometre gitmek ya da Elazığ'a 150-200 kilometre yol katetmek zorundayız. Doktor hanımın gelmesi, burada yaşayan insanlar için büyük bir fayda sağlayacaktır. En azından bu güzel bölgeyi tanıma fırsatı bulacaktır," ifadelerini kullanmıştı.

SÜRESİ DOLMASINA RAĞMEN GÖREVE BAŞLAMADI

MISS Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, 15 gün dolmasına rağmen görevine başlamadı. Bilgen'in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık

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