Türkiye'den İran'a sağlık desteği: Van'dan gönderilen yardım tırı sayısı 9 oldu

Türkiye'nin İran'daki insani drama yönelik başlattığı yardım seferberliği kapsamında, Van'dan 6 tır tıbbi malzeme daha yola çıkarken, son sevkiyatla birlikte bölgeye gönderilen toplam yardım tırı sayısı 9'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, İran'daki tıbbi ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlatılan yardım sevkiyatları devam ediyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü lojistiğinde hazırlanan ve içerisinde ilaç ile tıbbi sarf malzemelerinin bulunduğu 6 tır yola çıktı.

"Sınır ötesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Tosun, "Bugün yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün çalışanlarıyla beraber komşu ülke İran'a tıbbi yardım amaçlı buradayız. 6 tırı Doğubayazıt'taki sınır kapısına buradan uğurlayacağız ve sınırımızın ötesinde kardeşlerimiz olan İranlı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun verdiği talimatlar neticesinde ilimizde lojistiğini yaptığımız 6 tırımızı bugün yüklüyoruz. İnşallah İran'a yolcu edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda bundan sonraki süreçte de sınır ötesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Daha önce de 3 tır göndermiştik"

Malzemelerin içeriğinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin yoğunlukta olduğunu dile getiren Tosun, "İnşallah bu savaş çok kısa sürede sona erer ve İranlı meslektaşlarımız kendi yapacakları faaliyetleri daha rahat bir şekilde yaparlar. Biz de Van olarak bu yardımları sınır ötesine ulaştırmakta desteğimizi sürdüreceğiz ve bunları yaptığımız için de büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Malzemeler arasında ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri var. Daha önce de 3 tır göndermiştik. Onun içerisinde de yine ilaç, tıbbi sarf ve tıbbi cihazlarımız bulunmaktaydı. Bu 6 tırla beraber ülkemizden toplam 9 tır, İranlı meslektaşlarımıza, vatandaşlarına hizmet etmek için ulaştırılmış olacak" diye konuştu.

Gerekli kontrolleri ve yükleme işlemleri tamamlanan 6 tır, bugün Van'dan uğurlandı. Daha önce gönderilen 3 tırla birlikte Türkiye'den toplam 9'a ulaşan yardım tırlarının, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden geçerek İran'daki ihtiyaç sahibi bölgelerde görev yapan sağlık ekiplerine ve vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Trump'ın 'vur' emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir

Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı
Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak

Spor giyim devinden kritik karar! Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak