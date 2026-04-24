Türkiye'den İran'a sağlık desteği: Van'dan gönderilen yardım tırı sayısı 9 oldu

Türkiye'nin İran'daki insani drama yönelik başlattığı yardım seferberliği kapsamında, Van'dan 6 tır tıbbi malzeme daha yola çıkarken, son sevkiyatla birlikte bölgeye gönderilen toplam yardım tırı sayısı 9'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, İran'daki tıbbi ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlatılan yardım sevkiyatları devam ediyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü lojistiğinde hazırlanan ve içerisinde ilaç ile tıbbi sarf malzemelerinin bulunduğu 6 tır yola çıktı.

"Sınır ötesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Tosun, "Bugün yine İl Sağlık Müdürlüğümüzün çalışanlarıyla beraber komşu ülke İran'a tıbbi yardım amaçlı buradayız. 6 tırı Doğubayazıt'taki sınır kapısına buradan uğurlayacağız ve sınırımızın ötesinde kardeşlerimiz olan İranlı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun verdiği talimatlar neticesinde ilimizde lojistiğini yaptığımız 6 tırımızı bugün yüklüyoruz. İnşallah İran'a yolcu edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda bundan sonraki süreçte de sınır ötesindeki kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Daha önce de 3 tır göndermiştik"

Malzemelerin içeriğinde ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin yoğunlukta olduğunu dile getiren Tosun, "İnşallah bu savaş çok kısa sürede sona erer ve İranlı meslektaşlarımız kendi yapacakları faaliyetleri daha rahat bir şekilde yaparlar. Biz de Van olarak bu yardımları sınır ötesine ulaştırmakta desteğimizi sürdüreceğiz ve bunları yaptığımız için de büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Malzemeler arasında ilaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri var. Daha önce de 3 tır göndermiştik. Onun içerisinde de yine ilaç, tıbbi sarf ve tıbbi cihazlarımız bulunmaktaydı. Bu 6 tırla beraber ülkemizden toplam 9 tır, İranlı meslektaşlarımıza, vatandaşlarına hizmet etmek için ulaştırılmış olacak" diye konuştu.

Gerekli kontrolleri ve yükleme işlemleri tamamlanan 6 tır, bugün Van'dan uğurlandı. Daha önce gönderilen 3 tırla birlikte Türkiye'den toplam 9'a ulaşan yardım tırlarının, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden geçerek İran'daki ihtiyaç sahibi bölgelerde görev yapan sağlık ekiplerine ve vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı