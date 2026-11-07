Türkiye'de tıkalı damarı açılan 7 yaşındaki Makedon çocuğun nakil ihtiyacı kalmadı

Yenidoğan döneminde damarına yerleştirilen kateter nedeniyle karaciğere kan taşıyan damarı tıkanan 7 yaşındaki Makedon çocuk, yıllar sonra yemek borusu kanamasıyla hastaneye başvurdu. Türkiye'de tıkalı damar girişimsel radyoloji yöntemiyle yeniden açılan çocuğun karaciğer nakli ihtiyacı ortadan kalktı.

Makedonya'da yaşayan 7 yaşındaki çocuk, yenidoğan döneminde yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada damarına yerleştirilen kateter nedeniyle karaciğere kan taşıyan portal vende pıhtı oluşması sonucu sağlık sorunları yaşamaya başladı. Uzun süre herhangi bir belirti göstermeyen hastalık, yıllar sonra yemek borusunda oluşan varislerin kanamasıyla ortaya çıktı. Ülkesinde tedavi imkanı bulamayan çocuk, ailesinin başvurusu üzerine Türkiye'ye getirildi. Hastanede gerçekleştirilen girişimsel radyoloji işlemiyle tıkalı damar yeniden açılarak kan akışı sağlandı. Yaklaşık bir yıldır takip edilen çocuğun karaciğer nakli ihtiyacının ortadan kalktığı bildirildi.

"Hastalığın nedeni yenidoğan döneminde yerleştirilen kateter"

Hastalığın geçmişine değinen Prof. Dr. Adem Uçar, "Makedonya'dan bize başvuran 7 yaşındaki çocuğumuzun karaciğere bağırsaklardan kan taşıyan portal ven damarında tıkanıklık vardı. Bu durum aslında çocuğun yenidoğan döneminde yoğun bakımda yatarken yerleştirilen kateter sonucunda başlamış. Kateter, portal venin içinde pıhtı oluşmasına neden olmuş. Pıhtı ilerleyerek damarın tamamını kapatmış. Çocuk uzun süre herhangi bir şikayeti olmadan büyümeye devam etmiş. Ancak ağızdan kan gelmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunda hastalık ortaya çıkmış" dedi.

"Karaciğer nakli veya şant ameliyatı seçenekleri vardı"

Portal ven tıkanıklığının ilerleyen süreçte ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çeken Uçar, "Bu damarın tıkanıklığı karaciğer fonksiyonlarını bozuyor. Belirli bir süre sonra hastanın karaciğer nakline ihtiyacı olabiliyor veya şant ameliyatı dediğimiz, bağırsak damarından karaciğer damarına kan taşıyan yeni bir yol oluşturuluyor. Ancak hastamızda kanın taşınacağı sol portal ven de tıkalı olduğu için şant ameliyatı mümkün değildi. Karaciğer nakli ise seçeneklerden biriydi. Dolayısıyla tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıydı" diye konuştu.

"Tıkalı damarı teller ve balonlarla yeniden açtık"

Hastaya uygulanan tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Adem Uçar, "Hasta bize başvurduğunda bu damarı yeniden açıp açamayacağımızı değerlendirdik ve bunu denemeye karar verdik. Hastamızı ameliyata alarak karaciğere cilt üzerinden perkütan yolla ulaştık. Teller, kateterler ve balonlar kullanarak tıkalı damarı yeniden açtık. Böylece portal vendeki kan akışını tekrar sağladık. Hastamızı yaklaşık bir yıldır takip ediyoruz. Şu anda karaciğer nakli bir seçenek olmaktan çıktı. Daha küçük bir girişimle bu başarıya ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.

"Hastamız şu anda çok iyi durumda"

Uygulanan yöntemin portal ven tıkanıklığı yaşayan hastalar açısından önemine değinen Prof. Dr. Adem Uçar, "Portal ven tıkanıklığı olan hastalarda bu tedavi mutlaka değerlendirilmeli. Çünkü damardaki tıkanıklık devam ettiğinde karaciğer fonksiyonları zamanla kötüleşebiliyor ve süreç karaciğer yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor. Hastamızda varis kanaması gibi hayati tehlike oluşturabilecek riskler de vardı ancak böyle bir durum yaşamadık. Şu anda çok iyi durumda. Damardaki açıklık korunmaya devam ederse herhangi bir ek tedaviye ihtiyaç duymayacak" dedi.

"Ülkemizde tedavi imkanı bulamadık Türkiye'ye geldik"

Makedonya'da yapılan araştırmalara rağmen çocuklarının tedavisi için çözüm bulamadıklarını anlatan baba ise, "Portal vendeki sorun nedeniyle ülkemizde birçok araştırma yaptık ancak herhangi bir tedavi imkanı bulamadık. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na başvurduk ve Türkiye'ye gönderildik. Burada yapılan işlem çok başarılı oldu. Takip sürecinde de her şey yolunda gitti. Doktorlara ve hastaneye teşekkür ediyoruz. Makedonya'ya döndüğümüzde de her şeyin yolunda gideceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı