Türkiye'de Talasemi Hastalığıyla Mücadelede Tarama Programları Kolaylık Sağlıyor

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan, Sağlık Bakanlığınca uygulanan tarama programlarıyla Türkiye'de talasemi hastalığıyla mücadelenin kolaylaştığını söyledi.

Antalya'da 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Talasemi Sempozyumu" düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan uzmanların talasemi alanındaki güncel tedaviler ve sorunları masaya yatırıldığı sempozyumda, sağlık çalışanları, hastalar ve hekimlerden oluşan 250 katılımcı yer aldı.

Canatan, program sonrasında AA muhabirine, sempozyumu talasemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastaları bilgilendirmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Talaseminin kalıtsal bir rahatsızlık olduğunu anlatan Canatan, dünyada hastalığın görülme sıklığının yüzde 5 olduğunu ve Türkiye'de 2 milyon taşıyıcı bulunduğunu dile getirdi.

-"Hedefimiz 10 yılda hastalığı sıfırlamaktı"

Türkiye'de talasemi hastalığıyla mücadele için uzun yıllardır önleyici çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Canatan, öncelikle hastalığın görülme sıklığının tespit edildiğini ardından önleyici test ve tedavilerin başlatıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen Hemoglobinopati Kontrol Programı'nın kritik bir öneme sahip olduğuna işaret eden Canatan, "2000'li yıllarda Türkiye'de toplam 4 bin 513 hasta vardı. Bu hastalar en çok Antalya'daydı. 2003'te Hemoglobinopati Kontrol Programı başlatıldı. Hedefimiz 10 yılda hastalığı sıfırlamaktı. O sene doğan hastası sayısı 300'ken, 2010'da ise hasta sayısı 30'lara düştü." bilgisini verdi.

Canatan, 81 ilde uygulamaya konulan programın hastalıkla mücadeleyi kolaylaştırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde doğum devam etseydi ve tarama programı olmasaydı bugün 11 bin hastamız olacaktı. Ülkemizde şu andaki mevcut kayıtlarla 6 bin talasemi hastası var. Toplum eğitimi, evlilik öncesi taramalar, genetik danışma ve doğum yöntemleriyle son 20 yılda 5 bin hasta doğumunun önüne geçildi. Bu hem aileler için hem de ülkemizdeki tasarruf açısından çok önemli. Bir hastanın maliyeti 10 bin dolar. 5 bin hastanın doğumu engellenerek ülkemizde senede 50 milyon dolarlık bir tasarruf sağlandı."

Sempozyumda ayrıca, AKHAV öncülüğünde 22 ülkeden 200 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan "Talasemi Hemoglobinopatiler Tanı Tedavi Önlem" isimli kitabın tanıtımı yapıldı.