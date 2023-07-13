Türkiye'de ilk 10 sırada yer alan Mesane Kanseri için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi tarafından yeni tedavi yöntemi geliştiriliyor. RTEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hatice Sevim Nalkıran yürütücülüğünde 'Mesane Kanserinde Potansiyel Bir İmmunoterapötik Yaklaşım Olarak Antiviral Doğal Bağışıklık Yolağının İncelenmesi' adlı projeyi başlattı. Yapılan proje ile birlikte mesane kanseri hücrelerinin ölümünü artırıcı etki oluşturup oluşturmadığı ve alternatif bir immünoterapi yolağı olarak mesane kanserinde tedaviye ilerleyebilecek bir seçenek sunup sunamayacağı araştırılıyor. Türkiye'de ilk 10 sırada yer alan Mesane kanseri projenin başarılı geçmesi durumunda yeni bir tedavi yöntemi olacak.

Türkiye'de sıkça görülen mesane kanserine tedavi yöntemi geliştiriliyor

RİZE - Türkiye'de ilk 10 sırada yer alan Mesane Kanseri için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi tarafından yeni tedavi yöntemi geliştiriyor.

RTEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Hatice Sevim Nalkıran yürütücülüğünde "Mesane Kanserinde Potansiyel Bir İmmunoterapötik Yaklaşım Olarak Antiviral Doğal Bağışıklık Yolağının İncelenmesi" adlı projeyi başlattı. Yapılan proje ile birlikte mesane kanseri hücrelerinin ölümünü artırıcı etki oluşturup oluşturmadığı ve alternatif bir immünoterapi yolağı olarak mesane kanserinde tedaviye ilerleyebilecek bir seçenek sunup sunamayacağı araştırılıyor. Türkiye'de ilk 10 sırada yer alan Mesane kanseri projenin başarılı geçmesi durumunda yeni bir tedavi yöntemi olacak.

"Laboratuvar şartlarında çalışmalarımız bitmek üzere"

Proje hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Hatice Sevim Nalkıran çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Projemiz 2 yıldır sürüyor ve TÜBİTAK destekli devam ediyor. Laboratuvar şartlarında çalışmalarımız bitmek üzere. Hala bir kısım çalışmalarımız laboratuvarda devam edecek. Fakat buna ek olarak deney hayvanı çalışmasına geçiyoruz. Bir tümör modeli oluşturduk. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmada amacımız bir antiviral doğal bağışıklık yolağının alternatif bir İmmünoterapi seçeneği olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceğinin araştırılması. Çalışma süresince yaptığımız deneylerde özellikle antiviral yolağında görevli olan bir protein de görevli olan bir genin genetik modülasyonla genin oluşturduğu proteinin azaltılması ve arttırılması süreçlerini gerçekleştirdik. Kanser hücrelerinde nasıl bir etki oluşturacağını inceliyoruz. Hücrelerin ölümünü arttırıp arttırmayacağı asıl sorumuz oluyor. Buna ek olarak antiviral sinyal yolağını aktive etmek için sentetik bir viral RNA kullanıyoruz. Öncelikle hücrelere vereceğiz. Sonrasında da oluşturduğumuz Tümör modelini enjekte ederek bağışıklık sistemini nasıl aktive ediyoruz ya da kanser hücreleri buna nasıl tepki verdiğinin incelemesini yapacağız" diye konuştu.

"Türkiye'de yaygın görünürken erkeklerde daha sık görülüyor"

Nalkıran, ilerleyen yıllarda yapılan projenin bir tedavi seçeneği olabileceğini belirterek, "Kanser türü Türkiye'de yaygın görünürken erkeklerde daha sık görülüyor. Türkiye'de ilk 10 kanser arasında ve 9'uncu sırada olduğunu belirten kaynaklar var. İmmünoterapi çalışmaları çok farklı alanlarda devam ediyor. Özellikle kontrol noktası olan, hali hazırda bir sürü çalışma ve çalışma protokolleri var. Buna ek olarak biz alternatif bir İmmünoterapi yolağını araştırma süresince incelemek istedik. Belki gelecekte bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilir" ifadelerini kullandı.