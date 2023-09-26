Türkiye'de İlk Meridyen Terapi Merkezi Açıldı

Türkiye'de ilk ve tek olan meridyen terapi merkezi Tamay Akademi Beşiktaş'ta açıldı. Açılışa İstanbul 1. Bölge AK Parti Milletvekili Serkan Bayram ve birçok ünlü katıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta hizmete giren ve Türkiye'de bir ilk olarak meridyen terapi yapılan Tamay Akademi birçok ünlü ismin katılımıyla açıldı. Terapi merkezinin açılışına İstanbul 1. Bölge AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, işadamı Eyüp Akbal, şarkıcı Burcu Güneş, şarkıcı Yusuf Güney, şarkıcı ve söz yazarı Ayla Çelik da katıldı.

Tamay Akademinin açılışında konuşan İstanbul 1. Bölge AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, "Bugün Tamay Hanım'ın güzel tesisinin açılışındayız. Geldik, ayağımızın tozuyla meridyen terapiyi yaptırdık. Yorgunluğumuz gitti Allah'a şükür şu anda zımba gibiyiz. Ben öneririm hakikaten önemli, insan sağlığı için önemli. Tamay Hanım'ın şifalı elleriyle daha da çok bereketleniyor. Buğday tanesi bereketini kazanıyor. İnşallah bu mekan insanlığa faydası olur. Hayırlı olur. Bunlar insanlık için güzel hizmetler ve bu tip tesislerin daha çok çoğalmasından yanayım. Neticede insanların iyileşmesine, insanların terapi görmesine vesile oluyor" dedi.

Tamay Akademi'nin sahibi Tamay Çelik, "Meridyen terapi. Beş bin yıllık kadim bir bilgidir. Çok eski zamanlardan İbn-i Sina'dan, Çin tıbbına kadar birçok kadim bilginin birleştiği, bu kadim bir bilgi teknolojiyle birleşti. Yani gümüş eldivenler ve frekansla birleşerek bedenimizdeki enerjileri dengeliyor. Çünkü Çin tıbbı der ki insan sağlığı, beden, zihin, ruh. Bunun için ancak çakraları ya da meridyen kanalları dengeli olursa sağlıklı olur. Bizim de yaptığımız aslında bu kadim bilginin, teknolojiyle birleşmiş haliyle bedenimizdeki frekansları dengelemek. Böylece ne oluyor. Beden enerjilerini dengelediği zaman da vücut kendi iyileştirme gücüne sahipken bunu aktif şekilde çalışmaya başlıyor. Yani vücutta ne hasar varsa, bel fıtığı, boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz parkinson, inme, felç, daha sayabileceğim birçok hastanın iyileşmesine yardımcı oluyor ama biz iyileştirmiyoruz. Biz sadece kişinin enerjisini dengelediğimiz için vücut kendi kendini iyileştirmeye başlıyor. Çünkü yaradılıştan itibaren kendimizi iyileştirme gücüne sahibiz ki bu sayede ameliyat olabiliyoruz, iyileşebiliyoruz, kesiklerimiz iyileşebiliyor. Her organımızı da kendisini yenileyebilecek güce sahip. Bunun için de meridyen kanalları dediğimiz bu kanallardaki enerjinin dengeli olması çok önemli. En az 12 seans almasını öneriyoruz. 12 seansta sağlıklı bir kişinin alarak daha konforlu, daha zinde, daha bağışıklığı güçlü için. Hastalıklara göre de bu seanslar değişebiliyor " şeklinde konuştu. - İSTANBUL