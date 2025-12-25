Sağlık Bakanı Memişoğlu: Ambulans filomuzu 6 bin 308'e ulaştırdık

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve akıllı bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi hızlandırıyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2025 yılı içerisinde tedariki tamamlanan '856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni'ne katıldı. Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törene; Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra il sağlık müdürleri ile çok sayıda sağlık personeli katıldı.

'AMBULANS FİLOMUZU 6 BİN 308'E ULAŞTIRDIK'

Bakan Memişoğlu, 2002 yılında tüm Türkiye'de yalnızca 481 Acil Yardım İstasyonu ve 618 ambulansın bulunduğunu hatırlatarak, "O günün şartlarında yılda ancak 380 bin vakaya müdahale edilebiliyordu. Vatandaşımız, en zor anında 'Acaba ambulans gelir mi?' endişesi taşıyordu. 2025 yılı itibarıyla, bugünse Acil Yardım İstasyonu sayımızı 3 bin 574'e çıkardık. Bu yıl hizmete aldığımız 856 yeni ambulansımızla birlikte toplam filomuzu 6 bin 308'e ulaştırdık. Yaptığımız bu yatırımlarla, ambulans başına düşen nüfus yoğunluğunu yüzde 10 azaltırken, istasyon başına düşen ambulans sayımızı yüzde 8 artırmayı başardık. Sonuç ortadadır; 2002'de 380 bin olan yıllık vaka müdahale kapasitemiz, bugün 7 milyona ulaşmıştır. Artık Türkiye'nin her köşesinde saniyelerle yarışan güçlü ve organize bir sistem kararlılıkla işlemektedir" dedi.

'ŞİFAYI KENDİ MÜHENDİSLİĞİMİZLE TAŞIYACAĞIZ'

Bakanlık olarak hizmet anlayışlarında coğrafi engellerinin olmadığını belirten Memişoğlu, "Bugün envanterimizdeki özel donanımlı araçlarımızla dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. En sarp köylerimiz için 228 kar paletli, en küçük canlarımız için 50 yenidoğan ambulansımız, trafikte zamanla yarışan 55 motosikletli ekibimiz, 93 yoğun bakım, obez ve 62 adet dört sedyeli ambulanslarımızla her türlü senaryoya hazırız. Denizlerimizdeyse; İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de görev yapan 6 deniz ambulansımızla sadece bu yıl 3 binden fazla vakanın yardımına koştuk. Hava ambulansı hizmetlerimizde de çıtayı her geçen gün yükseltiyoruz. 2008 yılında 5 araçla başladığımız bu yolculukta, bugün 17 hava ambulansımızla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşımızı gökyüzünden şifaya taşıdık. 2026 yılı sonu itibarıyla bu gücü yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarımız ile perçinleyeceğiz. Şifayı kendi kanatlarımızla, kendi mühendisliğimizle taşıyacağız" diye konuştu.

'TÜM VERİLER ANLIK TAKİP EDİLMEKTE'

Sağlık hizmetlerinde dijital alanda atılan adımları açıklayan Memişoğlu, "EVS ve akıllı bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi hızlandırıyoruz. Çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün süreç artık sistem üzerinden yapılmakta, ambulansın konumundan; hastanın hayati bulguları, yapılan tıbbi müdahalelerin, kullanılan ilaçlara kadar tüm veriler anlık takip edilmektedir. Vatandaşımıza hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına canlı trafik verilerinin kullanılarak en yakın ve en uygun sağlık tesisi seçilebilmektedir. Ambulans içerisinde bulunan kameralar ile özellikle çoklu trafik kazalarında olay yeri anlık izlenebilmekte, bu sayede vakaların durumuna uygun ambulans ve personel yönlendirilmektedir. Acil ve afet durumlarında yaralının alındığı konum, nakledildiği sağlık tesisi ve sürecin takibinin yapılabildiği, özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına akıllı bileklik projesini devreye alıyoruz. Ancak tüm bu sistemin kalbi, fedakar çalışanlarımızdır. Sahada cansiperane görev yapan doktorlarımıza, acil tıp teknikerlerimize ve teknisyenlerimize, en zorlu yolları aşan sürücülerimize, bu mukaddes hizmetin her alanında yer alan 50 bin acil sağlık personelimize ve 20 bin UMKE gönüllümüze şükranlarımı sunuyorum. Bu düşüncelerle; bugün dağıtımını yapacağımız 856 yeni ambulansımızın her bir kilometresinin hayra, şifaya ve kurtarılan hayatlara vesile olmasını temenni ediyor; bu büyük yatırımın ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu tören sonrası EVS ve akıllı bilekliğin tanıtımının yapıldığı stantta bilgi aldı. Memişoğlu ambulanslarda test sürüşü de gerçekleştirdi.