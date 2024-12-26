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Türk Doktor Ukrayna'da Acil Tıp Eğitimi Verdi

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Dünya Sağlık Örgütü'nde 'toplu yaralanma yönetimi eğiticisi' olarak görev alan acil tıp uzmanı Ülkümen Rodoplu, Ukrayna'da savaş nedeniyle acil tıp doktorlarına hayat kurtarma tekniklerini öğretti.

Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) "toplu yaralanma yönetimi eğiticileri" arasında yer alan acil tıp uzmanı Ülkümen Rodoplu, savaşın yaklaşık 3 yıldır sürdüğü Ukrayna'da doktorlara hayat kurtarma eğitimi verdi.

Meslek hayatında dünyanın farklı yerlerindeki afetlerde görev yapan Rodoplu, 2004'te Avrupa Acil Tıp Birliğinin düzenlediği Afet Tıbbı Master Programı'nı tamamlayarak, afet tıbbı, afet yönetimi, risk yönetimi, toplu yaralanma yönetimi konularında uzmanlaştı.

DSÖ'nün 2022'de düzenlenen eğitimine davet edilen Rodoplu, "toplu yaralanma yönetimi eğiticisi" oldu.

Rodoplu, DSÖ'nün organizasyonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek, çeşitli hastanelerde görevli hekimlere toplu yaralanmalarda yapmaları gerekenlerle ilgili bilgi ve tecrübelerini aktardı.

"Ukrayna'da ilk kez yapıldı"

İzmir'de yaşayan Ülkümen Rodoplu, AA muhabirine, Ukrayna'da eğitim veren 20 kişi arasındaki tek Türk doktor olduğunu söyledi.

Kiev'de, Birleşmiş Milletlerin güvenli olarak belirlediği otelde konakladığını belirten Rodoplu, "Otelde resepsiyon görevlisi önce sığınağı gösterdi. Sığınağı niye gösterdiğini anlamadım önce. Aynı gece saat 03.00'te tüm sokaklarda duyulan siren, anons sesleri... Hava saldırısına karşı sığınağa inmem gerektiği söylenince oraya indim." dedi.

Rodoplu, acil servis doktorlarına toplu yaralanmalarda yapacakları konusunda bilgiler verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Eğitimde amaç, çok sayıda insanı canlı ve bütün olarak kurtarabilmek. Bunu yapabilmek için hafif yaralıları kendi tedavi alanınızın dışında tutarak, onlara da bakım sunarak, arkadan gelecek yaralılara boş yer açmak gerekiyor. İlk afet anını duyduktan sonra hastane afet durumuna geçiyor. Dışarıdan ilave güç gelmeden bu planın yürütülmesi gerekiyor. Hastanede çalışanlar alarmı duyduğunda hastanenin dışında bir güvenlik alanı oluşturuyor. 2. adım acil servisin hızla boşaltılması. Tedavi bekleyen vatandaşların bekleme alanına alınıp sonra da hastanenin servislerine alınması. Acil servisteki yatakları boş olarak bekletiyoruz. Ameliyathanenin de buna hazır olması lazım. Meslektaşlarımız bu eğitimden etkilendiler ve çok faydalı olacağını söylediler."

Kiev'deki hastanede hem masabaşı hem de uygulamalı tatbikat gerçekleştirdiklerini bildiren Rodoplu, eğitimin Ukrayna'da ilk kez yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
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