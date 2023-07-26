Trigeminal Nevralji Nedeniyle Hayatı Altüst Olan Kadın Tedavi İstiyor

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Feride Kandan, yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılara neden olan 'Trigeminal Nevralji' hastalığıyla mücadele ediyor. Ağrıları nedeniyle hayatı altüst olan Kandan, tedavi olmak istiyor.

ANTALYA'da 2 çocuk annesi Feride Kandan'ın (45), halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen ve yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılara neden olan 'Trigeminal Nevralji' nedeniyle hayatı altüst oldu. Kandan, "Hiç geçmeyen bir ağrım var. Gecem, gündüzüm kalmadı, hayatım zehir oldu. Yüzümün sağ tarafından nefret ediyorum, koparıp atmak istiyorum" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Feride Kandan'ın, mayıs ayında dişinde ağrı başladı. Ağrı kesicilere rağmen ağrısı dinmeyen Kandan, beyin cerrahına muayene oldu. Hekim kendisine, halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen ve yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılara neden olan 'Trigeminal Nevralji' belirtileri gösterdiğini ve bir an önce tedaviye başlaması gerektiğini söyledi.

Bu sorununa çözüm bulunmasını istediğini söyleyen Kandan, "Ağrı bir anda gelince sanki beynimde şimşekler çakıyor. Gittiğim hastanede acıdan dolayı ayakta duramayıp dizlerimin üstüne çöküyorum. Acılarımı morfinle ancak durdurabiliyorum. Tamamen iyileşip bu acıdan kurtulmak istiyorum. Diş olsa çektirirsin, başka hastalık olsa tedavi olursun, artık ağrı kesiciler de etki etmiyor. Gecem, gündüzüm kalmadı, hayatım zehir oldu. Yüzümün sağ tarafından nefret ediyorum, koparıp atmak istiyorum. Hiç geçmeyen bir ağrım var. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çocuklarımın benden başka kimseleri yok" dedi.