Trabzon; Doğu Karadeniz'in sağlık başkenti

TRABZON'da, sağlık turizmi gün geçtikçe değer kazanıyor, yabancıların tedavi talepleri artıyor. Sağlık turizmiyle geçen yıl 30 bini aşkın yabancının tedavi edildiği kentte, kamu ve özel hastanelerde 'uluslararası hasta birimleri' devreye alınıyor. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Sağlık turizmi belgesi alan hastanelerimizle birlikte sahada daha fazla rol üstleneceğiz" dedi.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden özellikle yaz mevsiminde gelen turistlerle, 2022 turizm sezonunda 1 milyar doları aşan döviz geliri elde eden Trabzon'da, sağlık turizmi kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Gün geçtikçe değer kazanan sağlık turizmiyle geçen yıl 30 bini aşkın yabancının tedavi edildiği kentte, kamu ve özel hastanelerde 'uluslararası hasta birimleri' de devreye alınıyor. Yabancı dil bilen uzman personelin refakat ettiği birimlere gelen hastalara, tedavi kolaylığı sağlanıyor. Kentte, Azerbaycan, Rusya ve İran'ın yanında Tiflis'ten direkt uçak seferlerinin başlamasıyla özellikle Gürcü hasta sayısında artış yaşanıyor. Hastanelerin turizm acenteleri ile iş birliği protokol süreci devam ederken, yabancı hasta sayısının artması ön görülüyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Sağlık Komisyon Başkanı Mehmet Çelebi ise "Hem hizmet alanlarımızın kaliteli olması hem de fiyatlarımızın ekonomik olmasıyla dışarıdan gelen turistlere sağlık paketleri satarak sağlık turizmi ile ülkemize döviz girdisini sağlıyoruz. Endekslere baktığımız zaman Türk olup da yabancı ülkelerde yaşayan kitlenin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sağlıktan da faydalandığını görüyoruz. Trabzon sağlık anlamında da bölgenin en önemli merkezlerinden birisi; ciddi rakamlar var. Sağlık turizmini geliştirerek turizm çeşitliliğini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi.