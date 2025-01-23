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Trabzon'da Çocuklar İçin Sağlıklı Yaşam Kitapları Yayınlandı

Trabzon'da Çocuklar İçin Sağlıklı Yaşam Kitapları Yayınlandı
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Trabzon Sağlık Müdürlüğü'nün 'Aslı ile Limon'un Maceraları' serisi, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmayı hedefliyor. İki kitap ile sağlıklı beslenme ve diş sağlığının önemi vurgulanırken, üçüncü kitabın hazırlıkları da devam ediyor.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce dijital ortamda ve basılı olarak yayımlanan "Aslı ile Limon'un Maceraları" kitap serisi ile çocuklarda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

Sağlık okuryazarlığı kapsamında hayata geçirilen proje ile içeriğini sağlık çalışanları ve yazarların kaleme aldığı "Aslı ile Limon Sağlık Müdürlüğünde" adlı hikaye kitabı 2023'te öğrencilerle buluştu. 2024'de yayımlanan serinin ikinci kitabı "Aslı ile Limon Dişler Diyarında" ise çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini aktardı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince ziyaret edilen okullarda dağıtılan iki kitapla sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı ile fiziksel aktivitelerin önemi hakkında bilgilendirilmeler yapılıyor.

Üçüncü kitap hazırlıklarını yapan ekip, bu sefer de sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılarak, bilinçli ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasını hedefliyor.

"Halkın bilinçlenmesi kısmına ağırlık verdik"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, halk sağlığı ve toplum sağlığına yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Özellikle toplum sağlığında eksik olarak gördükleri "halkın bilinçlenmesi" kısmına ağırlık verdiklerini vurgulayan Usta, "Sağlık okuryazarlığının oluşturulması önemli. O anlamda da hedef kitleyi ilkokul çağındaki çocuklar olarak gördük ve onlardan itibaren toplumun sağlığıyla ilgili bilinçlenmeyi kurgulayacağımızı düşündük. Bu doğrultuda da bir kitap serisi oluşturalım dedik. Bunu hem dijital ortamda hem de basılı kitap olarak oluşturduk ve çocukların beğenisine sunmuş olduk." dedi.

Usta, çocuklarla birlikte aileleri de hedef aldıklarını dile getirerek, "Çocuklar ile ailelerin de bunu okuyup anlamaları bizim hedefimizi çok daha yukarılara taşıyacak olan bir dürtüdür. Onun da altını çizmek gerekiyor." diye konuştu.

Aslı ile Limon Sağlık Müdürlüğünde isimli kitapta sağlıklı beslenmeyi işlediklerini aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Çocukların bu kitabı okumasını ve okuyarak sağlıklı beslenmeyle ilgili bir altyapı oluşmasını sağlamayı amaçladık. Daha sonra yine ikincisi olarak da Aslı ile Limon Dişler Diyarında diyerek, diş sağlığı ile ilgili hikaye kitabımızı oluşturduk. Bunlarla bağlantılı olarak da yine bilinç oluşturup, gelecekte sağlıkla ilgili sorunların en aza indirgenmesini hedeflemiş durumdayız."

"Sağlık okuryazarlığı hepimiz için çok önemli"

Usta, kitaplarla ilgili geri dönüşlerin iyi olduğunu, çocukların duyarlılığının ve bilinçlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Serinin üçüncü kitabının hazırlık aşamasında olduğuna işaret eden Usta, "Onu da çocuklarımızın beğenisine ve toplum sağlığı amacının hizmetine sunmuş olacağız. Sağlık okuryazarlığı hepimiz için çok önemli. Toplum olarak sağlıkla ilgili konularda ne kadar çok bilinç sahibi olursak, gereksiz sağlık harcamalarının, gereksiz ilaç kullanımlarının ve sağlığımızı bozacak herhangi bir üründen kaçınma olayını o kadar üst oranda yapmış oluruz." ifadesini kullandı.

"Çocuklara eğlenceli şekilde ulaşmaya çalışıyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Esra Akıncı ise sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye yönelik bilgileri çocuklara erken yaşta aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocuklar aracılığıyla aynı zamanda ailelere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Akıncı, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 'Ağaç yaşken eğilir.' En erken dönemde bu konu hakkında bilgi sahibi olurlarsa bizim için değerli oluyor. Yine sağlık okuryazarlığı ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüzün çıkarmış olduğu Aslı ile Limon'un Maceraları serisi var. Bu seriyle de yine çocuklara yönelik hem sağlıklı beslenme hem de ağız diş sağlığıyla ilgili bilgilendirmeler var. Üçüncü kitabımızda basımda, hazırlanıyor. Bunlarla birlikte çocuklara eğlenceli bir şekilde hem görsel hem kişisel hem de duygusal anlamda ulaşmaya çalışıyoruz."

Akıncı, çocuklara erken yaşta temel sağlıklı beslenmeyi aşılamanın önemine değinerek, "Çünkü ileri yaşlarda hem kronik hastalıklar açısından geç olabiliyor hem de bir davranış değişikliğini ileri yaşta değiştirmek çok zor oluyor. O yüzden en küçük, en erken yaşta bunu sağlamak bizim için önemli." dedi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Sağlık
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