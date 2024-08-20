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Trabzon'da 19 yaşındaki genç, bacağının kısalığından kurtuldu

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Trabzon'da sol bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa olan 19 yaşındaki Özgür Tunay, yapılan operasyonun ardından rahatlıkla yürüyebilir, koşabilir duruma geldi. Doğuştan uyluk kemiğinde kist olan Tunay, ortaokul çağında yürürken aksamaya başladı. Bunun üzerine yapılan operasyonla kist alındı. Ancak zaman içinde aksama şikayetleri arttı ve bacağında şekil bozukluğu da oluştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yapılan operasyonla Tunay'ın bacağı uzatıldı ve deformitesi düzeldi.

Trabzon'da, sol bacağı diğerine göre 4 santimetre kısa olan 19 yaşındaki Özgür Tunay, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yapılan operasyonun ardından rahatlıkla yürüyebilir, koşabilir duruma geldi.

Doğuştan uyluk (kalça ekleminden başlayıp dize kadar uzanan, güç, hacim ve uzunluk bakımından en uzun olan kemik) kemiğinde kist olan Tunay, ortaokul çağında yürürken aksamaya başladı. Bunun üzerine ailesinin hastaneye götürdüğü Tunay'ın kisti, operasyonla alındı.

Zaman içinde aksama şikayetleri giderek artan Tunay, bacağında şekil bozukluğu da olması sebebiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne müracaat etti.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kalkışım tarafından muayene edilen Tunay'ın, sol bacağının uyluk kemiğinin sağ tarafa kıyasla 4 santimetre daha kısa, aynı zamanda da genu valgum (dizlerin içe doğru eğilmesi ve bacakların X şeklinde görünmesi durumu) denilen bir dizilim bozukluğu olduğu tespit edildi.

Her gün 1 milimetre uzayacak şekilde tedavi programlandı

Söz konusu kısalığa bağlı skolyoz (omurgada eğrilik) ve pelvik tilt (kalça kemiği ve uyluk kemiği ön tarafının açısındaki azalma durumu) gelişen Tunay'ın ameliyat olmasına karar verildi.

Kalkışım ve ekibi tarafından Tunay'a, bilgisayar destekli eksternal fiksatör denilen, dışardan tespit ile hem kemikte uzatma hem de dizilim osteotomisi (kemiğin kesilmesi) işlemleri aynı anda ve aşamalı şekilde uygulandı.

Hastanın uyluk kemiğinde osteotomi yaparak her gün 1 milimetre uzayacak şekilde tedavisini programlayan Kalkışım, uzatma ve düzeltme işlemi 40 günde bittikten sonra hasta konforu açısından dışardan koyulan tespit materyalini çıkarttı.

Kullanılan teknik ile yaklaşık 8 ayın sonunda Tunay'ın hem kemiği uzadı hem de deformitesi (vücudun bir bölümünün olması gerekenden farklı görünmesine veya çalışmasına neden olan bir organizmanın büyük bir anormalliği) düzelmiş oldu.

"Hastamız 18 yaşını doldurduğu için uzatma ameliyatını tercih ettik"

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kalkışım, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 9 ay önce bacağındaki aksama şikayetleriyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastanın yaklaşık 7 yıl önce uyluk kemiğinin üst ucundaki kist nedeniyle operasyon geçirdiğini belirten Kalkışım, "Önceden geçirmiş olduğu operasyonda kist temizlenmiş ve kemik tespit edilmiş. Ciddi bir ağrısı olmamakla birlikte yürürken aksama ve topallama şikayetlerinin zamanla arttığını öğrendik. Muayenesinde hastamızın bir bacağında diğerine göre 4 santimetrelik bir kısalık olduğunu tespit ettik. Sonrasında bu ameliyat için gerekli planlamamızı ve hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.

Kalkışım, bu tarz bacak uzunluk eşitsizliklerinin tedavisinde çeşitli yöntemler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mevcut hastamız 18 yaşını doldurduğu için uzatma ameliyatını tercih ettik. Aralık ayının 15'inde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hastamızın tek sorunu kısalık değildi. Aynı zamanda bir deformite dediğimiz şekil bozukluğu da mevcuttu. Kullandığımız bilgisayar destekli, uzaysal 3 boyutlu düzeltme sağlayabilen sistemle tedavimizi planladık. Yaklaşık 1,5 aylık günlük rutinlerle deformite ve uzatma tedavimizi tamamladık. Sonrasında kestiğimiz kemiğin arasının kaynamasını bekledik. O kaynama da zaten gerçekleşmiş oldu."

Kalkışım, şu an tedavinin 8. ayında olduklarını ifade ederek, "Hastanın fizik tedavi süreci devam etmekle birlikte şikayetlerin birçok kısmı geçti. Tabii yıllar boyunca 4 santimetre bir kısalıkla hasta yaşamını devam ettirdi. Bu süreç içerisinde hem omurgasında şekil bozukluğu hem de leğen kemiğinin asimetrisi dediğimiz bir durum gelişmişti. Alt ekstremitesini uzatmamızla bu bozukluklar zamanla düzelme eğilimine giriyor. Şu an hastamız tedavisinden gayet memnun. Kendisi hiçbir yardımcı destek aleti kullanmadan yürüyebiliyor, hatta koşabiliyor." dedi.

"Allah'a şükür, şimdi iyiyim"

Özgür Tunay da ortaokul döneminde yürürken aksaklık yaşadığını, bu durumun da öğretmeninin ve ailesinin dikkatini çektiğini söyledi.

Okulda yürürken aksama yaşamasından dolayı üzüldüğünü dile getiren Tunay, "Arkadaşlarım yürürken üzülüyordum. Çünkü onlar düz yürüyor, ben yamuk yürüyordum. Öğretmen de bu durumu gördü, annemle konuştu. Öyle ilerledik. Allah'a şükür, şimdi iyiyim." ifadelerini kullandı.

Tunay, yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, kendisiyle ilgilenen doktoruna ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sağlık

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