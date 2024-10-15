Tokat'ta Kalp Defektleri Olan Bebek Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Tokat Devlet Hastanesi'nde doğuştan kalp defektleri ile pulmoner hipertansyon hastalığı bulunan 22 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevki istendi. Bebek için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı sağlık komuta ile görüşme yapıldı. Bebek, Tokat Havalimanı'ndan ambulans helikopter ile alınarak Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık