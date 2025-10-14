Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Acı gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı

İngiltere'nin Devon bölgesinde yaşayan Zack Van Aarde, basit gibi görünen mide şikâyetleriyle başladığı sağlık sürecinde ölümcül bir hastalıkla yüzleşti. 41 yaşındaki adam, sağlıklı yaşam tarzına rağmen, hiç beklemediği bir teşhisle karşı karşıya kaldı.

TEŞHİS KONDU, TEDAVİ BAŞLADI

2025 yılının başında mide yanması ve hazımsızlık gibi şikayetler yaşamaya başlayan Zack, ilk olarak aile doktoruna başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kendisine reflü teşhisi kondu ve şikâyetlerini kontrol altına almak için ilaç tedavisine başlandı. Ancak semptomlar geçmek bir yana, zamanla daha da ağırlaştı.

GERÇEK MERDİVENDE YIĞILINCA ORTAYA ÇIKTI

Bir gece evinde merdiven çıkarken aniden yere yığılan Zack, kan kusmaya başladı. Eşi Jess'in hızlı müdahalesiyle ambulans çağrıldı ve Zack acil olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan detaylı tetkiklerde, yemek borusunda yaklaşık 6 santimetre büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Sonuçlar, Zack'in 4. evre yemek borusu kanseriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

KEMOTERAPİYE BAŞLADI

Doktorlar başlangıçta ameliyat seçeneğini değerlendirse de, tümörün boyutu ve yayılım durumu nedeniyle öncelikle kemoterapi uygulanmasına karar verildi. Amaç, tümörü küçültmek ve sonrasında cerrahi müdahaleyi mümkün kılmak.

"BAŞIMA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM"

Düzenli egzersiz yapan, koşuya çıkan ve genel sağlık durumuna dikkat eden Zack, aldığı teşhis karşısında derin bir şok yaşadı. "Böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmezdim. Spor yapıyor, sağlıklı besleniyordum. Gerçekten hazırlıksız yakalandım" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

EN AĞIR YÜK: ÇOCUKLARA GERÇEĞİ ANLATMAK

Zack'e göre hastalığın en zor yanı, fiziksel etkilerinden çok ailesine durumu açıklamak olmuş. Özellikle iki çocuğuna kanser olduğunu söylemek, onun için en yıpratıcı anlardan biri oldu. "Bir ebeveyn olarak, onları korumak istersiniz. Fakat gerçeği anlatmak zorundaydım. Beklediğimden çok daha olgun ve güçlü davrandılar" dedi.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Zack, tedavisi nedeniyle artık çalışamıyor. Ailesi ise hem günlük giderleri karşılayabilmek hem de sağlık sisteminin karşılamadığı ek tedavi yöntemlerine erişebilmek için bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyadan elde edilen gelir, alternatif terapiler ve takviye tedaviler için kullanılacak.

"FARKLI YÖNTEMLERİ DE ARAŞTIRIYORUZ"

Zack, kemoterapinin yalnızca kanserli hücreleri değil, sağlıklı hücreleri de etkilediğini belirterek, destekleyici ve bütüncül tedavi yöntemlerine de şans vermek istediklerini söyledi. "Bu hastalığı yenmek için sadece tıbbın değil, vücudumun da yanımda olması gerekiyor. O yüzden farklı yöntemleri de araştırıyoruz" diyerek umutlu olduğunu ifade etti.