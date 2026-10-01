Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde organ bağışı ve beyin ölümü tanı süreci anlatıldı

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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde düzenlenen organ bağışı farkındalık toplantısında, organ bağışının önemi, beyin ölümü tanı süreci ve organ naklinin hastalara sağladığı yaşam umudu anlatıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, organ bağışına ilişkin farkındalığın artırılması ve toplumun konuya ilişkin bilinçlendirilmesi ele alındı. Programda Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez konuşma yaptı.

"Organlarımıza sahip çıkalım"

Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, insan vücudundaki her organın büyük önem taşıdığını belirterek, organların korunması için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Organların zaman içerisinde çeşitli hastalıklar nedeniyle işlevlerini kaybedebildiğini ifade eden Tabakoğlu, "Bugün de söylenecek en önemli laflardan belki ilki: Organlarımıza sahip çıkalım. Bize verilmiş bu emanete sahip çıkalım" dedi.

Sigaranın akciğerlere, alkolün karaciğere, aşırı tuz tüketimi ile gereksiz ilaç ve ağrı kesici kullanımının ise böbreklere zarar verebileceğine dikkat çeken Tabakoğlu, spor yapmanın ve beslenmeye dikkat etmenin önemini vurguladı.

Organ naklinin hastalar açısından hayati önem taşıdığını belirten Tabakoğlu, "Böbrek yetmezliği bir hastanın haftada üç gün diyalize girmesi, birçok sorunlarla baş etmesi mi yoksa bir organ transplantasyonuyla hayata tekrar dönmesi mi? İşte burada da organ bağışının önemini hatırlamak geliyor" ifadelerini kullandı.

"Bir ailenin yasını ve başka bir hastanın umudunu etkiliyor"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez ise organ bağışı sürecinde donör, organ nakline ihtiyaç duyan hasta ve sağlık çalışanlarının önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Beyin ölümü tanısı ve organ bağışı sürecinin sağlık sisteminin en kritik ve yüksek sorumluluk gerektiren alanlarından biri olduğunu belirten Dönmez, "Burada verilen karar yalnızca bir tıbbi süreci değil, bir ailenin yasını, bir başka hastanın umudunu ve toplumun sağlık sistemine duyduğu güveni doğrudan etkiliyor" dedi.

Dönmez, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlerde beyin ölümünün tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybı olarak tanımlandığını, tanı sürecinde klinik muayene kriterleri, apne testi ve gerekli nörolojik doğrulama yöntemlerinin standardize edildiğini ifade etti.

Organ bağışı sürecinin güvenilir şekilde yürütülmesinin önemine değinen Dönmez, bu alandaki çalışmaların toplumun organ bağışı sürecine olan güvenini artırmayı amaçladığını kaydetti.

Program, organ bağışına ilişkin bilgilendirme ve soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı