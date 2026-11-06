Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 7 yataklı iyot tedavi ünitesi açıldı

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 yataklı iyot tedavi ünitesi törenle hizmete açıldı. Yeni açılan merkezde, tiroid kanseri başta olmak üzere prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerin tedavisi uygulanacak.

Toplam 625 metrekarelik alanda kurulan ve 7 yatak kapasitesine sahip olan merkez, uluslararası radyasyondan korunma standartlarına uygun altyapısı ve izole hasta odalarıyla hizmet verecek. Ünitede halk arasında "atom tedavisi" olarak bilinen Radyoaktif İyot-131 tedavisinin yanı sıra prostat kanserinde kullanılan Lutesyum-177 PSMA ve nöroendokrin tümörlerin tedavisinde uygulanan Lutesyum-177 DOTA tedavileri gerçekleştirilebilecek.

Yeni merkezin hizmete girmesiyle birlikte, ileri düzey nükleer tıp tedavileri için başka şehirlere gitmek zorunda kalan hastaların Tekirdağ ve Trakya Bölgesi'nde tedavi olabilmesinin önü açıldı.

Açılışta konuşan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastanelerinin bölgenin en büyük ve önemli sağlık yatırımlarından biri olduğunu belirterek, hastanenin altıncı yılında da çok sayıda hastaya şifa dağıtmaya devam ettiğini söyledi. Hastanenin yalnızca Tekirdağ'a değil, Balkanlar'a ve İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlere de hizmet verdiğini ifade eden Prof. Dr. Tabakoğlu, "Günlük yaklaşık 7 bin ila 8 bin poliklinik hastasına, bin civarında acil hastasına hizmet sunuyoruz. Günde 130'un üzerinde büyük ameliyat gerçekleştiriyoruz. 17 ameliyathanemiz ve yoğun bakım ünitelerimizle vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Yeni merkezin uzun bir hazırlık ve planlama sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirten Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, radyasyondan korunma esaslarına göre özel olarak tasarlanan ve modern cihazlarla donatılan ünitenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti. Uzm. Dr. Onar, Tekirdağ'da sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uzm. Dr. Onar, "Bugün açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz İyotlu Tedavi Merkezi aslında birkaç hayalin mahsulüdür. Bu tesisin layıkıyla işletilebilmesi de Erhan hocamların, bizlerin ve kıymetli ekibimizin hayalidir. Bizim nihai gayemiz, hastalarımızın şifa bulmak için başka yerlere gitmek zorunda kalmamasıdır. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ünite de önemli bir ihtiyacımızı ve açığımızı kapatacak" diye konuştu.

Tekirdağ'da 2010, 2015 ve 2016 yıllarından itibaren ilçelerde devlet hastanelerinin hizmete girdiğini ifade eden Vali Recep Soytürk, yakın zamanda Kapaklı'da yeni bir hastanenin temelinin atıldığını, Hayrabolu'da ise hastane açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Çorlu'daki mevcut hastanenin ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kalması nedeniyle 250 yataklı yeni bir ek binanın inşa edildiğini kaydeden Vali Soytürk, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin büyüklüğü ve hizmet kalitesiyle kentin gurur kaynaklarından biri olduğunu dile getirdi.

Daha önce bölgede bulunmayan inme merkezinin de hizmete açıldığını hatırlatan Vali Soytürk, yeni İyotlu Tedavi Merkezi'nin sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastanelerde görülen oda, yatak ve cihazların arkasında büyük bir emek ve eğitim sürecinin bulunduğunu belirtti. Şentop, "Burada görev yapacak doktorlarımız, bu alanda özel eğitimler almış hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız ve teknisyenlerimiz büyük bir emeğin parçası. Görünenin arkasında devasa bir eğitim ve çok dikkatli bir insan emeği var. Bu vesileyle bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle İyotlu Tedavi Merkezi - Radyonüklid Tedavi Ünitesi resmen hizmete açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı