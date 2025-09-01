'Tatil dönüşü bağırsak sağlığına dikkat edilmeli'

TATİL veya yolculuklarda bağırsak sağlığının dengesizleşebileceğine değinen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kocaman, "Uzun yolculuklar ve tatiller sırasında beslenme düzeni, uyku, hareket alışkanlıkları değişir. Hazır ve işlenmiş gıdaların daha fazla tüketilmesi, az su içilmesi, stres ve hareketsizlik bağırsak florasının dengesini bozabilir. Yolculukta dışarıda sık beslenmek, hızlı tüketilen yiyeceklere yönelmek ve hijyen kurallarına dikkat etmemek bağırsak sağlığını olumsuz etkiler. Seyahat sonrası bağırsak sağlığını toparlamak için lifli gıdalar (sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar) tercih edilmelidir. yoğurt, kefir ve fermente sebzeler tüketilmelidir" dedi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kocaman, bağırsak sağlının, beslenme ile ilişkisi konusunda açıklamalarda bulundu.

'BAĞIRSAKLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN MERKEZİ GÖREVİNİ GÖRÜR'

Bağırsak sağlığının birey açısından önemine değinen Prof. Dr. Kocaman, "Bağırsaklarımız sadece yediğimiz yiyecekleri parçalayarak bize enerji sağlamaz, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin merkezi görevini görür. Vücudumuzdaki savunma hücrelerinin büyük bir kısmı bağırsaklarımızda yer aldığından güçlü bir bağışıklık için sağlıklı bağırsaklar vazgeçilmezdir. Bağırsaklarımızda yaşayan faydalı bakteriler (mikrobiyom), sindirimden vitamin üretimine, zararlı mikroplarla mücadeleden metabolizmanın düzenlenmesine kadar birçok görev üstlenir" diye konuştu.

'LİFLİ GIDALAR VE YETERLİ SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Bağırsaklarımızın düzenli çalışması için en basit ama en güçlü iki yardımcının lif ve su olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kocaman, "Lifli gıdalar ve yeterli su tüketimi bağırsak sağlığının temel taşlarıdır. Lif, sindirilemeyen bir besin öğesidir ancak bağırsaklarımız için son derece değerlidir. Sebze, meyve, baklagiller ve tam tahıllarda bol miktarda bulunan lif, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler ve bağırsaklarda faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar. Böylece, bağırsak florasının dengede kalmasına katkıda bulunur. Kısacası, sağlıklı bağırsaklar için lifli gıdalarla birlikte bol su tüketmek şarttır" ifadelerini kullandı.

'İŞLENMİŞ VE YÜKSEK ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUN'

İşlenmiş ve yüksek şekerli gıdaların bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kocaman, şu bilgileri paylaştı:

"Her lokmamız bağırsak sağlığımız üzerinde iz bırakır. Özellikle işlenmiş ve şekerli gıdalar olumsuz etkileriyle öne çıkar. Bağırsak floramızın dostu olan besinler olduğu gibi düşmanı olan yiyecekler de vardır. İşlenmiş gıdalar ve yüksek şeker içeren yiyecekler bağırsaklarımızdaki dengeyi bozarak sağlığımızı olumsuz etkiler. Aşırı şeker tüketimi, zararlı bakterilerin ve mantarların çoğalmasına zemin hazırlar, faydalı bakterilerin sayısını azaltır. Bu durum bağırsak florasının dengesini bozarak sindirim sorunlarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve iltihabi süreçlerin artmasına yol açabilir. Hazır paketli yiyecekler, fast-food ürünler ve aşırı şekerli içecekler bağırsaklarımızda zararlı mikroorganizmaların hakimiyetini artırırken, uzun vadede obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik sorunları da tetikler."

'SEYAHATLER VE SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER'

Tatil veya yolculuk sırasında bağırsak sağlığının dengesizleşebileceğine değinen Prof. Dr. Kocaman, "Uzun yolculuklar ve tatiller sırasında beslenme düzeni, uyku, hareket alışkanlıkları değişir. Hazır ve işlenmiş gıdaların daha fazla tüketilmesi, az su içilmesi, stres ve hareketsizlik bağırsak florasının dengesini bozabilir. Ayrıca, farklı şehir ya da ülkelerdeki yiyecek ve sular, bağırsakların alışık olmadığı mikroorganizmalar içerdiğinden sindirim sorunlarına, kabızlık veya ishale yol açabilir. Yolculukta dışarıda sık beslenmek, hızlı tüketilen yiyeceklere yönelmek ve hijyen kurallarına dikkat etmemek bağırsak sağlığını olumsuz etkiler. Eller yıkanmadan tüketilen gıdalar ya da güvenilir olmayan yiyecekler, zararlı mikroorganizmaların bağırsaklara ulaşmasına neden olabilir. Bu yüzden taze ve dengeli beslenmeye özen göstermek, yeterli sıvı almak ve hijyene dikkat etmek gerekir. Seyahat sonrası bağırsak sağlığını toparlamak için lifli gıdalar (sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar) tercih edilmelidir. Yoğurt, kefir ve fermente sebzeler gibi probiyotik ve prebiyotik besinler faydalı bakterileri destekler. Ayrıca, bol su içmek, hafif egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak iyileşme sürecini hızlandırır" dedi.

'BAĞIRSAK SAĞLIĞININ BOZULMASI FARKLI HASTALIKLARI TETİKLİYOR'

Bağırsak sağlığının bozulmasının farklı sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Kocaman, şunları söyledi:

"Bağırsak florası bozulduğunda etkileri yalnızca sindirimle sınırlı kalmaz. Bağırsak florasının dengesinin bozulması, sağlığımız üzerinde çok çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir. Sindirim sistemi hemen fark edilir şekilde etkilenir. Kabızlık, ishal, gaz ve şişkinlik gibi sorunlar sıkça görülür. Ayrıca bağışıklık sistemi de zayıflar, vücudumuz enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelir. Araştırmalar, bağırsak florasının bozulmasının obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve bağırsak iltihabi hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bunların dışında, bağırsaklarımız ruh halimizi etkileyen serotonin ve diğer hormonların büyük bir kısmını üretir. Floradaki dengesizlik stres, kaygı ve uyku problemlerine katkıda bulunabilir. Bağırsak florasının bozulması, uzun vadede hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı olumsuz etkileyebilir."

'BAĞIRSAKLARA İYİ GELECEK ÖNERİLER'

Günlük hayatta bağırsak sağlığını korumak için önerilerde bulunan Prof. Dr. Kocaman, "Bağırsaklarınızın sağlığını korumak, günlük küçük beslenme alışkanlıklarınızla başlar. Günlük hayatta bağırsak sağlığını korumak için beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır. Öncelikle lif açısından zengin besinler; sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagiller, bağırsak hareketlerini düzenler ve faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar. Probiyotik ve prebiyotik içeren besinler, yoğurt, kefir, fermente sebzeler ve bazı tam tahıllar, bağırsak florasının dengede kalmasına yardımcı olur. İşlenmiş gıdalar, hazır yiyecekler ve aşırı şeker tüketiminden uzak durmak, zararlı bakterilerin çoğalmasını önler. Bol su içmek, yeterli sıvı almak ve öğünleri düzenli tüketmek de sindirim sistemi için önemlidir. Ayrıca, küçük ama sık öğünler, yavaş ve bilinçli beslenmek, aşırı yağlı veya çok baharatlı yiyecekleri sınırlamak bağırsak sağlığını destekler. Kısacası, dengeli ve doğal beslenmek, bağırsak florasını korumanın ve genel sağlığı desteklemenin en etkili yoludur" ifadelerini kullandı.