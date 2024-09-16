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SMA ile Mücadele Eden Melih Eymen, Dubai'deki Tedavisi Sonrası Okula Başladı

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3 yıl önce SMA Tip 2 teşhisi konulan Melih Eymen Ceylan, Dubai'de tedavi olduktan sonra sağlığına kavuşarak 1. sınıfa başladı. Tedavi sürecinde hayırseverlerin yardımı ile büyük bir destek alan Ceylan, mutluluğunu ve umut dolu mesajını paylaştı.

KAYSERİ'de 3 yıl önce Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi konulan valilik izniyle başlatılan kampanyayla toplanan parayla Dubai'de tedavisi yapılan Melih Eymen Ceylan (6), bu yıl okulda 1'inci sınıfa başladı. Ceylan, "Artık çok güçlüyüm. Hayallerim gerçek oldu" dedi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan Fatma ve Osman Ceylan çiftinin çocukları Melih Eymen'e 3 yıl önce SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Dubai'deki hastaneyle görüşen çift, tedavi ücretinin 1 milyon 822 bin dolar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine valilik izinli kampanya başlatıldı. Melih Eymen'in tedavisi için, kentteki ve dünyanın pek çok yerindeki hayırseverlerin desteği ile toplanan 35 milyon TL ile kampanya süreci sona erdi. Geçen yıl nisan ayında sağlığına kavuşmak için ailesi ile Dubai'ye giden Melih Eymen burada 3 ay süren ilaç tedavisini bitirdi. İlaç tedavisinin ardından Melih Eymen, Türkiye'ye döndü. Hastalığı döneminde yürüyemeyen Melih Eymen, tedavisinin tamamlanması ile artık rahatça yürüyebiliyor. Melih Eymen, okulların açılması ile 1'inci sınıfa başladı.

'ÇOK GÜÇLÜYÜM'

SMA ile mücadele eden diğer çocukların ve ailelerin ümidini kaybetmemelerini isteyen Melih Eymen Ceylan, "1'nci sınıfa başladım. Kalem tutabiliyorum. Eskiden tutamıyordum. Çok güzel bir duygu. Okulda resim yapıyor, ödevlerimi bitiriyorum. Beslenme saatlerimiz oluyor. Sürpriz ilacımı aldığım için artık merdivenlerden annem kucağına almadan inip çıkabiliyorum. Çok mutluyum. Artık çok güçlüyüm. Ödevlerimi bitirip, öğretmenim bana pekiyi verdi. Önceden hiç arkadaşım yoktu. Şimdi bir sürü arkadaşım oldu. Okulumu çok seviyorum. Sürpriz ilacım beni çok güçlü yaptı. Kimse ümidini kesmesin. SMA ile mücadele eden kardeşlerimin elini bırakmayın. Kimse ümidini kesmesin. Onlar da iyileşsin. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

'HAYATIMIZIN ORTASINDA KOCA BİR ATEŞ OLUŞTU'

Zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Fatma Ceylan, "11 aydır verdiğimiz mücadele sonrası hamdolsun bugünleri görmek nasip oldu. Evladımız birinci sınıfa başladı. Hayallerine adım adım yaklaşıyor. Melih Eymen'in tanısı konulduktan sonra hayatımızın ortasında kocaman bir ateş oluştu. Kampanya süreci başladı. Evladımıza ilacına yetiştirebileceğimiz mi endişesi oldu. Bir ailenin evladının canının para ile bağlantısı olması çok acı bir durum. Ama hamdolsun önce rabbimin sonra da gönlü güzel insanların desteği ile biz bu mücadeleyi kazandık. Evladımız Dubai'de sürpriz ilacına kavuştu. Melih Eymen birçok yetisini yapamıyordu. En basit örnek verecek olursak kahvaltısını bilir yarıda bırakıyordu. Elleri kendini boşluyordu. Çok şükür şu an okul merdivenlerde yürüyebiliyor, eli kalem tutup, ödev yapabiliyor. Tüm bunlar hem bizim için hem de Melih Eymen için hayaldi. Çok mutlu oldum. 11 ay biz çok gözyaşı döktük. Evladımızı kaybetme korkusu ile yaşadık. Allah kimseyi evladı ile sınayıp, çaresiz bırakmasın" ifadelerini kullandı.

SMA ile mücadele eden diğer ailelere de destek çağrısında bulunan Ceylan, "Diğer evlatlarımız da inşallah ilaçlarını alabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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