Sivas'ta Kene Isırması Sonucu Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Sivas'ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde ikamet eden H.Y. (54) vücuduna yapışan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin enfeksiyon hastalıkları servisinde KKA tanısıyla yatan başka hastalar da bulunduğu belirtildi.