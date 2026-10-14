Sivas Numune Hastanesi'ndeki İyilik Dükkanı hastalara ücretsiz kıyafet ulaştırıyor

Sivas Numune Hastanesinde kurulan "İyilik Dükkanı"nda, acil olarak yatırılan ve malzemelerini yanında getirmeyen hastalara pijama, terlik, çorap, kıyafet, bebek bezi ve kişisel bakım ürünleri gibi malzemeler ücretsiz olarak temin ediliyor.

Hastanede kısa bir süre önce hizmete açılan "İyilik Dükkanı"nda ilgili servisin talebi üzerine hazırlanan malzemeler, görevliler tarafından yatarak tedavi gören hastalara ulaştırılıyor.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, AA muhabirine, hastaların tedavi sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri temel malzemelere ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla dükkanı hizmete açtıklarını söyledi.

Çalışmayla yatarak tedavi gören hastalara ve yakınlarına destek olmayı amaçladıklarını belirten Fidan, "Hastaneye yatış veya ameliyat gibi durumlar ile bazen aniden doğum gerçekleşebiliyor. İlimizin coğrafyası çok geniş, uzak köylerden ve ilçelerden insanların ani olarak hastanelere yatmaları gerekebiliyor. Bu tip durumlarda insanların hastaneye yattıklarında pijama, terlik, çamaşır gibi ihtiyaçları olabiliyor. Bunun için projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

"Nakdi yardım kabul etmiyoruz"

Fidan, hastaların tedavileri kadar, hastanede kaldıkları süre boyunca kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini önemsediklerini vurgulayarak, "İyilik Dükkanı"nın sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirdi.

Dükkanın hayırseverlerin ayni bağışlarıyla desteklendiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Nakdi bağış kabul etmiyoruz. Belirlediğimiz pijama, terlik, bebek bezi gibi ürünleri bağış olarak alıyoruz. Hastanede ani yatış, ameliyat ve diğer durumlarda servis hemşiresinin talebiyle buradan ihtiyaçları karşılamış oluyoruz. Sadece vatandaşlarımızın sağlığına değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında da ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan 'Çok büyük bir ihtiyacı karşılamışsınız' gibi güzel tepkiler aldık. Bağış konusunda büyük destekler aldık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"İyilik iyidir"

Fidan, hasta güvenliği ve hijyen açısından yalnızca kullanılmamış ürünleri teslim aldıklarını dile getirerek, "Dükkanı insanların bağışlarıyla kurduk. İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı sağlamayı da amaçlıyoruz. Hayırseverlerimiz dükkanımıza bağış yapabilirler." dedi.

Projenin mimarının İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğulu olduğunu belirten Fidan, "Daha önce Van'da böyle bir proje gerçekleştirdiklerini anlatmıştı. Biz de hastanemizde böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünerek kendisinin destekleriyle projemizi gerçekleştirdik. Umarım tüm Türkiye'ye örnek oluruz. İyilik iyidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA