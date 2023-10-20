Şırnak'ta Laparoskopik Burch Ameliyatıyla Sağlığına Kavuşan Kadın

Şehir şehir dolaştı sağlığına Şırnak'ta kavuştu

ŞIRNAK - Şırnak Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yapılan laparoskopik burch, (idrar kaçırma) ameliyatı olan Gülistan Güner (26), hayatının ikinci baharını yaşıyor.

Diyarbakır, Mardin ve Batman'a laparoskopik burch (idrar kaçırma) rahatsızlığı nedeni ile bir çok kez başvuran Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ikamet eden Gülistan Güner, Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Zeynep Usta Kurt ile sağlığına kavuştu.

2018'de normal doğumdan sonra idrar ile ilgili sıkıntısı olduğunu belirten Gülistan Güner, Op. Dr. Zeynep Usta Kurt'a başvurduğunu söyledi. Hocayla görüştüğünü ifade eden Güner, "Görüştüm, konuştum, bu ameliyatın bu imkanlarda olamayacağını söyledi ve beni Diyarbakır'a sevk etti. Diyarbakır'a gittim orada her şey çok pahalıydı. İmkanım yoktu. Sonra yine Zeynep Hoca'nın yanına geldim. Bu ameliyatı sizin yapmanızı istiyorum ve ben size çok güveniyorum. İnanıyorum bu ameliyatı yapabileceğinize. Bu ameliyatın, bu imkanlarda Zeynep Hoca'nın benim için verdiği mücadelenin sonunda kazandığıma inanıyorum" dedi.

Ülke genelinde kadınların yüzde 50'sinin idrar kaçırma rahatsızlığı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Zeynep Usta Kurt, " Şırnak Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirdiğimiz laparoskopik burch ameliyatı sonrası hastamızın bu gün ikinci günü. İdrar kaçırma şikayetleri tamamen geçmiş durumda. Toplumda kadınların yaklaşık yüzde 50'sinin idrar kaçırdığı düşünülmekte. İdrar kaçırma şikayeti olan hastaların yüzde 25 ile 60 kadarı sağlık profesyonellerine bu şikayetler ile başvuruyorlar. 2022 TUİK verilerine göre, Şırnak, Şanlıurfa'dan sonra doğum hızı en yüksek olan ikinci ilimiz. Tekrarlayan gebeliklerde ve doğumun kendisi ile birlikte idrar kaçırma şikayetlerini beraberinde getiriyor. Hastalarımız bu şikayetler ile sıklıkla başvuruyorlar o yüzden bu bölgede" dedi.

Hastanın daha önce 2 kez idrar kaçırma rahatsızlığı nedeni ile ameliyat olduğunu ancak hastalığının geçmediğini aktaran Dr. Kurt, "Şırnak'ta ilk defa kapalı yöntem ile laparoskopik burch ameliyatı yaptık. Hastamız daha önce iki kez vajinal yoldan uygulanan slink dediğimiz askı ameliyatlarından geçirmiş. Laparoskopik burch ameliyatı da tekrarlayan, ciddi ileri evre idrar kaçırması durumlarında uyguladığımız bir ameliyat. Kapalı yöntemle uyguladığımız bir ameliyat. Hastamızda ameliyattan sonraki ikinci günün de sondası çıktıktan sonra bu şikayetlerinin, idrar kaçırmaya bağlı şikayetlerinin hepsinin geçtiğini ifade ediyor. Gerçekten bu konuda çok mutluyum. Çünkü Şırnak Devlet Hastanesi'nde laparoskopik burch ameliyatını yani kapalı yöntemle yapılan idrar kaçırma ameliyatını ilk kez gerçekleştirdi. Son 1 yıl içerisinde Şırnak Devlet Hastanesindeki kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili ameliyatlar, 3 basamak hastanelerin hizmet verdiği kalitede. Ekipmanlarımız, ekip arkadaşlarımız ve cerrahlarımızın tecrübeleri ile burada her türlü ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz artık" şeklinde konuştu.