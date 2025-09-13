Sıraç için Uçurtma Şenliği Düzenlendi

ERZURUM'da 3 yıl önce kansere yakalanan ve 3 ay önce ilik nakli olan Sıraç Bayraktutar (7) için Erzurum'da 100 çocuk uçurtma uçurdu. Üzerine fotoğrafı basılan uçurtma hediye edilen Sıraç, etkinlik için teşekkür etti.

Erzurum'da yaşayan Serpil-Eser Bayraktutar çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Sıraç'a 3 yıl önce ilik kanseri teşhisi konuldu. Kentte tedavisine başlanan ve kemoterapi alan Sıraç için ilik nakline karar verildi. Nakil için bekleyen Sıraç, uygun ilik bulunması üzerine Ankara'ya gitti. Ankara'da ilik nakli olduktan sonra 3 ay hastanede kalan Sıraç, geri döndüğü memleketi Erzurum'da uçurtmalarla karşılandı.

Tedavisi için destek oldukları Sıraç'ın Erzurum'a döneceği haberini alan Türk Kızılayı Palandöken Şubesi, onun için uçurtma şenliği düzenledi. Kırsal Güzelova Mahallesi Ortaokulu bahçesindeki etkinliği annesi Serpil Bayraktutar ile izleyen Sıraç, büyük mutluluk yaşadı. Pamuk şeker ikram edilen çocuklar, Türk Kızılay Palandöken Şubesi ekiplerinin hazırladıkları uçurtmaları almak için sıra bekledi. Pamuk şekeri ve uçurtmalarını alan çocuklar, mahalle meydanında toplandı. Bir taraftan pamuk şekerini yiyen çocuklar, bir taraftan da uygun rüzgarı yakalamak için fırsat bekledi. Meydanda koşuşan çocuklar, ellerindeki uçurtmaları gökyüzüne salabilmek için mücadele etti. Sıraç Bayraktutar, etkinlikte keyifli anlar yaşadı. Türk Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek'in üzerine fotoğrafı basılı uçurtma hediye ettiği Sıraç, akranları gibi koşamasa da böyle bir etkinlik için teşekkür etti ve mutlu olduğunu söyledi.Düzenlenen etkinlik için teşekkür eden Serpil Bayraktutar, "Çok mutluyuz. Çok şükür zorlu bir süreçten geçtik. Bizi bayağı etkiledi bu süreç. Türk Kızılay Şube Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikte bizi mutlu etti, sevindirdi. Kelimeler kifayetsiz kaldı" dedi.Oğlunun tedavisine ilişkin bilgi veren Serpil Bayraktutar, "Hastalık teşhisinden sonra burada tedaviye başladık. Tedavimiz bitmişken tekrarladı. Burada kemoterapiler devam etti. Doktorlar ilik nakline karar verdi. Ankara'da hiç tanımadığımız bir vatandaşımız, bir ağabeyimiz bize destek oldu. İlik nakli başarılı geçti. Şu anda nakil süreci devam ediyor. 5 sene süreyle Ankara'ya kontrollere gidip geleceğiz. İnşallah süreç kalıcı şifayla son bulacak" diye konuştu.

3 YILDIR TAKİP EDİYORUZ

Sıraç Bayraktutar'ın hastalığıyla ilgili gelişmeleri 3 yıldır takip ettiklerini söyleyen Türk Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, "3 senedir destek olarak bugünlere geldik. Sıraç'a 3 ay önce ilik nakli yapıldı. Onun dönüşü sebebiyle çocuklarımızla uçurtma etkinliğini düzenledik. Bu tür hastalıklarda moral çok önemli. Biz de burada kardeşimize ilik nakli sonrası destek olmak istedik. 100 çocuğumuzla uçurtmaları gökyüzüne bıraktık" ifadelerini kullandı.