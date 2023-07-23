Sıcak havalarda su tüketimi hayati önem taşıyor

KONYA - Hava sıcaklıklarının mevsim sıcaklarının üzerinde seyretmeye başlamasıyla su kaybının sebep olabileceği hastalıklarla ilgili uyarılarda bulunan uzmanlar, günde 2,5 litre su içilmesi gerektiğine dikkat çekerek, yağlı yiyeceklerden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarındaki artış tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Uzmanlar, sıcak havada dışarı çıkılmaması ve bol su içilmesi konusunda uyarılarda bulunurken meydana gelebilecek sağlık sorunlarını dikkat çekti.

"Ter kaybıyla birlikte, vücutta mineral kaybı çok fazla oluyor"

Havaların ısınmasıyla su kaybının fazla yaşandığını belirten Diyetisyen Uğur Aslanbay, "Özellikle bu dönemde ter kaybıyla birlikte, vücutta mineral kaybı çok fazla oluyor. Mineral kaybı da vücudumuzdaki birçok organımızın fonksiyonları üzerinde zararlı etki bırakabiliyor. Özellikle kalpten başlayarak bütün organlara etkisi oluyor maalesef. Zararlı bir etkisi kalıyor. Bu yüzden ortalama olarak söyleyecek olursak, günlük yetişkin bir insanın tüketmesi gereken su miktarı 8-10 su bardağı. Bunu ayarlayacağız dersek kilonuzla ilgili küçük bir hesap yapabiliriz. Bir kilo başına ortalama 30 milimle birlikte bu hesabı yapabiliriz. Örnek verelim 50 kilo bir kişi otuzla çarptığımız zaman bin 500 yapar. Yani bir buçuk litre su tüketimi birisi için geçerli olacaktır. Bunun üzerine çıkabiliriz elbette. Bir problem yok" dedi.

"Standart olarak 2 ile 2 buçuk litre su tüketimimizin üzerine mutlaka eklemeleri gerekiyor"

Aslanbay, "Özellikle emziren annelerimizde bu çok büyük sıkıntı yaşatabilir. Su kaybı, mineral kaybı çok yaşarlar ve mutlaka su tüketimini arttırması gerekiyor. Spor yapanlar ya da fiziksel aktivitesi artanlara, ekstra sıvı kaybı yaşayacağımız için terleme özellikli yine su tüketimini onlar da mutlaka daha fazla artırmaları gerekiyor. Yani bizim standart olarak 2 ile 2 buçuk litre su tüketimimizin üzerine mutlaka eklemeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Sebze ve meyve ağırlıklı beslenmemiz su kaybımızı ve mineral kaybımızı önleyecektir"

Sıcak havalarda yağlı yiyeceklerin zararına dikkat çeken Aslanbay, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiği şu günlerde yağlı yiyecekler özellikle çok susatır. Bunlardan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. İç Anadolu Bölgesi'nde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu tür durumlar çok fazla gözükebiliyor. Ama diğer bölgelerde bir nebze daha belki sebze ağırlıklı beslenme, meyve ağırlıklı beslenme fazla oluyor. Bizim önerimiz de bu konuda diyetisyen olarak sebze ve meyve ağırlıklı beslenmemiz su kaybımızı ve mineral kaybımızı önleyecektir. Vücut, fonksiyonlarını yerine getirecektir. Bu şekilde beslenmemizde fayda olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Mineral kaybıyla alakalı birçok sorunları yaşayabiliriz"

Su kaybının bir çok sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Aslanbay, "Böbrek fonksiyon bozuklukları yaşayabiliriz. Kalpte aritmi gibi problemler olabilir. Mineral kaybıyla alakalı birçok sorunları yaşayabiliriz. Yani görme bozukluğundan, uyku düzeni bozukluğuna kadar her şey gerçekleşebilir. Su bizim aslında gün içerisinde yaşam için elzem olan bir besindir diyebiliriz. O yüzden her şartta ne olursa olsun, su tüketmemizde çok fayda olacaktır. Yaşlılarımız için de elbette ki bu sıcak havalarda çok fazla dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Beslenmelerinde çok dikkat etmeliler. Sebze ağırlıklı beslenmelerinde fayda vardır. Yine kendileri su tüketimini gerektiği kadar 1 buçuk ile 2 litrenin altına düşmeyecek şekilde içmesinde fayda olacaktır" diye konuştu.