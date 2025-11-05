Haberler

SGK'nın listesindeki akıllı ilaçla hayata tutundu

ANKARA'da erken evrede tespit edilen meme kanserini 5 yılda tedaviyle yenen, ancak 1 yıl sonra hastalığı metastaz yapan teknik ressam Meral Uyar'a (48), akıllı ilaç önerildi.

ANKARA'da erken evrede tespit edilen meme kanserini 5 yılda tedaviyle yenen, ancak 1 yıl sonra hastalığı metastaz yapan teknik ressam Meral Uyar'a (48), akıllı ilaç önerildi. Uyar, evini satmayı düşünürken, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) o dönem geri ödeme listesine almasıyla ilaca ulaştı. Uyar, 5 yıldır kullandığı akıllı ilaç sayesinde yaşama tutundu.

Evli 1 çocuk annesi Meral Uyar'a, 2012 yılında 35 yaşındayken erken evre meme kanseri tanısı konuldu. Uyar, cerrahi uygulamadan sonra 4 kür kemoterapi ve radyoterapi tedavisi ile 5 yıl sonra hastalığı atlattı. 2017'de tedavisi tamamlanan Uyar, 1 yıl sonra 2018'de hastalığın kemiklere metastaz yaptığını öğrendi. Özel hastaneye başvuran Uyar'a, 4'üncü evrede tedavisi süreceği bilgisi paylaşıldı ve kemoterapi, radyoterapi ve hormon tedavilerinden sonra akıllı ilaç tedavisi önerildi. Uyar'ın tedavide kullanması gereken akıllı ilacın SGK'nın geri ödeme listesinde bulunmaması nedeniyle, yıllık maliyetinin yaklaşık 800 bin lira olacağı belirtildi. Meral Uyar, yaklaşık 1 yıl farklı bir ilaç kullandı. Meral Uyar, eşi ile birlikte evini satmayı düşündüğü dönemde önerilen ilaç, SGK'nın geri ödeme listesine alındı. Uyar, SGK'nın karşılamasıyla erişim sağladığı akıllı ilacı 5 yıldır kullanırken, hastalığı da büyük oranda geriledi.

'EŞİM EVİMİZİ SATMAYI DÜŞÜNDÜ'

Meral Uyar, tanıyı ilk aldığında kızının 3,5 yaşında olduğunu söyleyerek, "O dönem çok zordu. Eşim hep yanımda, hiç bırakmadı. 'Aşacağız' dedi ve aşıyoruz çok şükür. Metastaz yapma durumu hayal kırıklığıydı; çünkü 'iyileştim' zannediyordum. Şu an daha iyi gidiyor her şey yolunda. Kullanmam gereken akıllı ilacın SGK kapsamında olmaması zor bir süreçti. İlk 1 yıl farklı bir ilaç denedik. Doktorum ilacın Türkiye'de SGK kapsamında olmadığını söyledi. Fiyat olarak da bu tarz ilaçlar çok pahalıydı o dönem. Çok korkmuştuk. Eşim bana 'eşimin olmadığı bir evde ben zaten yaşamak istemem ilaç için evimizi satabiliriz' demişti. Bu tarz süreçlerde birçok aile zaten bu iniş çıkışları yaşıyordur. Ama bir mucize oldu ve doktorum bir gün bizi aradı ve 'Acilen gelin ilaç yürürlüğe girdi. Hemen başvurmamız gerekiyor' dedi. Bir mucizeydi. İlaca başvurduk sonrasında ilacımız onaylandı diye haber geldiğinde biz çok mutlu olduk. Evimizi satmaya da gerek kalmadı. Şimdi akıl ilacı kullanıyorum SGK kapsamında" dedi.

'HAYATA TUTUNDUM DİYEBİLİRİM'

Uyar, tedavisinin güzel gittiğini belirterek, "Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum, kızımı çok seviyorum, eşimi çok seviyorum, ailemi seviyorum. O yüzden hayata tutundum diyelim. Bu mücadele, sağlık mücadelesi, kıymetlilerim var bu hayatta, o yüzden mücadeleye devam ediyorum. Akıllı ilaçlar dış görünüşte çok değişiklik yapmıyor olabilir; ama bağışıklık sistemini çok baskılıyor. Beslenmemize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle dışarıda çok fazla yemek tüketmemeye çalışıyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Paketli ürünlerle uzak duruyorum. Uzun yıllardır onkoloji koridorlarındayım. Bir umut olsun herkese. Yaşamaktan vazgeçmesinler. 2 hafta sonra kontrollerim var, bitirmiş olmayı istiyorum. Kızımın mezun olduğunu görmek istiyorum. Onun evlendiğini görmek istiyorum, çocuklarını görmek istiyorum. Onunla dünyayı gezmek istiyorum. O yüzden bir anne olarak kızımı çok sevdiğim için mücadeleye devam" diye konuştu.

'SAĞLIKLI DOKULARA ZARAR VERMİYOR'

Meral Uyar'ın doktoru Prof. Dr. Mehmet Metin Şeker ise ilaca ulaşamamanın hastalarda ayrı bir stres kaynağı olduğunu söyleyerek, "Biz hastamızı önce radyoterapiye yönlendirdik. 2 hafta sürecek bir tedaviydi bu. Neyse ki bu 2 haftalık periyod sürecinde çok güzel bir haber geldi ve Sağlık Bakanlığı bu ilaçların ruhsatını onayladı. SGK da bunları ödeme listesine aldı. Hastamızda gönül rahatlığı ile yeni nesil akıllı ilacımızı başladık. 5 yıldır da bu ilaçlarımızı gayet başarılı bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Verdiğiniz zaman hızlı bölünen tüm hücreleri öldürerek etki ediyor. Akıllı ilaçların çalışma mekanizması biraz farklı. Bunlar vücutta belli bölgelere gidip bağlanıyorlar. Bu bahsettiğimiz belli bölgeler tümörlerde daha yoğun olan yerler. Dolayısıyla tümöre karşı daha seçici davranıyorlar. Sağlıklı dokulara zarar vermeden özellikle tümörün yok edilmesini amaçlıyorlar. Bu akıllı ilaçlar kısmen tablet olabilir veya damardan olabilir" dedi.

'HASTALARIMIZ ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN'

Prof. Dr. Şeker, kanserin sadece Türkiye'de değil dünyada ortak bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Çok fazla kanser hastası var ve gün geçtikçe hasta sayısı artıyor. Ama moral olan şu bizim için; her gün yeni ilaçlar çıkıyor; ama tabii yeni ilaçlar çıkar çıkmaz hemen satışa sunulmayabiliyor. Ruhsatlandırma aşamaları belli bir zaman istiyor. 20 yıl önce ileri evre bir kanserde beklenen yaşam süresi 1 yıl civarındaydı; ama bugün biz uygun hastalarda akıllı ilaç veya hedef yönelik ilaçlar veya immunoterapiler ile artık 5 yılları, 10 yılları konuşur hale geldik. Hatta bir grup hasta için acaba bu tümör tamamen bitti mi, artık bunları konuşuyoruz. Hastalarımız lütfen ümitsizliğe kapılmasınlar. Bugün bile elimizde çok güzel, çok etkin seçenekler var" ifadelerini kullandı.

