Sepsiste erken müdahale hayati önem taşıyor

Sivas Numune Hastanesi'nde görevli Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Abdulvahap Aslan, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kanda enfeksiyon olarak bilinen sepsisin, herhangi bir enfeksiyon etkenine karşı vücudun verdiği düzensiz ve aşırı yanıt sonucunda gelişen organ fonksiyon bozukluğu olduğunu belirten Dr. Aslan, "Sepsis klinik açıdan acil bir durumdur. Tedavi edilmediği takdirde ciddi organ hasarlarına ve ölüme kadar ilerleyebilen sonuçlara yol açabilir. Her yıl dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen sepsis, küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir" dedi.

Farkındalık çalışmalarının önemine değinen Aslan, hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sepsisle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Sepsis açısından özellikle 1 yaş altındaki çocukların, 65 yaş üzerindeki bireylerin, kronik hastalığı bulunanların ve bakıma ihtiyaç duyan hastaların daha yüksek risk taşıdığını belirten Dr. Aslan, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların da risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Sepsisin bazı durumlarda önlenebilir olduğuna işaret eden Aslan, "Sağlık Bakanlığımızın aşılama programlarının düzenli uygulanması, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve enfeksiyonlardan korunmaya yönelik önlemlerin alınması sepsis riskini azaltabilir. Hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesinde ise enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülen çalışmalar, uygun tedavilerin düzenlenmesi ve enfeksiyon kaynağının kontrol altına alınması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Sepsisin belirti ve bulgularının her zaman özgün olmadığını vurgulayan Dr. Aslan; yüksek ateş, idrar yaparken yanma, idrar miktarında azalma, tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri gibi belirtilerin görülebileceğini belirtti. Özellikle ileri yaştaki ve kronik hastalığı bulunan kişilerin bu tür belirtiler yaşaması halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade eden Aslan, "Sepsisten şüphelenildiği anda klinik değerlendirme ve gerekli tetkiklerle birlikte tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Sepsisin tedavisinde en önemli basamaklardan biri uygun antibiyotik tedavisinin erken dönemde başlanmasıdır" dedi.

Organ fonksiyon bozukluğu gelişen hastaların çoğunlukla yoğun bakım ünitelerinde takip ve tedavi edildiğini belirten Aslan, hastanın klinik durumuna göre oksijen desteği, yüksek akımlı oksijen tedavisi, mekanik ventilasyon ve böbrek yetmezliği gelişmesi durumunda diyaliz gibi organ destek tedavilerinin uygulanabildiğini söyledi.

Aslan, "Sepsis erken tanınması ve hızlı tedavi edilmesi gereken ciddi bir klinik durumdur. Hastalık erken dönemde fark edilir ve uygun tedavi zamanında başlanırsa tedavi başarısı önemli ölçüde artmaktadır. Bu nedenle sepsis konusunda hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının farkındalığının artırılması büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı