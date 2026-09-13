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Samandıra bağlantı yolunda BMW takla attı: 1 ağır yaralı

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Sancaktepe TEM bağlantı yolunda Fiat Doblo’ya arkadan çarpan BMW marka otomobil bariyerlere vurarak takla atarken, kazada BMW sürücüsü ağır yaralandı.

Sancaktepe TEM bağlantı yolunda Fiat Doblo'ya arkadan çarpan BMW marka otomobil bariyerlere vurarak takla atarken, kazada BMW sürücüsü ağır yaralandı.

Sancaktepe'de Kartal TEM Otoyolu bağlantı yolu Ankara istikameti Samandıra mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre Seyit İ. yönetimindeki 34 GJL 628 plakalı Fiat Doblo'ya, Semih D. yönetimindeki 34 KNZ 539 plakalı BMW marka otomobil arka sol taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan BMW, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak savruldu. Kazada BMW sürücüsü Semih D. ağır yaralandı. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yaralı sürücüye müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından ağır yaralı Semih D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören esnaf Engin Doğancı, "Yukarıdan baktım, bir araç Doblo'ya arkadan çarptı. Sonra bariyere çarptı. Araç burada kaldı. Sürücüyü araçtan çıkardılar. Yaralıydı, nefes alıyordu. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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