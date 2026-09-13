Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarına ilişkin yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiği, söylenti çıkardığı, haber veya yorum yaptığı belirtilen hesap sahipleri hakkında harekete geçti.

Başsavcılığa yapılan başvuruların ardından Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

YANILTICI İÇERİKLER MERCEK ALTINDA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen faaliyetlerin soruşturma kapsamına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan, ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır.”

JANDARMAYA TALİMAT VERİLDİ

Soruşturmanın ardından söz konusu içerikleri üreten şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Başsavcılık, şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve soruşturmaya ilişkin delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini bildirdi.

Soruşturma kapsamında yanıltıcı içerik ürettiği değerlendirilen hesapların arkasındaki kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haberler.com