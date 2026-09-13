AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

AfD'nin Saksonya-Anhalt lideri Ulrich Siegmund, Magdeburg'da düzenlediği basın toplantısında İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in Sangerhausen kentinde üretim tesisi kurma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OPERASYONLARDA UYGUN ARAÇLARA İHTİYAÇ DUYACAĞIZ"

AfD'nin silah üretimine kategorik olarak karşı olmadığını söyleyen Siegmund, "daha sonraki remigration (tersine göç) ve sınır dışı operasyonlarında elbette uygun yardımcı araçlara ihtiyaç duyacaklarını" ifade etti.

Siegmund, iç güvenlik, ülkenin istikrarı ve savunmasının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamaları, savunma sanayisi ürünlerinin sınır dışı işlemlerinde kullanılabileceği şeklinde yorumlanınca ülkede tartışma başladı.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Siegmund, gelen tepkilerin ardından cuma günü sözlerine açıklık getirdi. Savunma sanayisi üretiminin yalnızca silahlardan ibaret olmadığını belirten AfD'li siyasetçi; araçlar, ekipmanlar, koruyucu teknolojiler ve polis ile güvenlik kurumlarının ihtiyaç duyduğu diğer araçların da bu kapsama girdiğini söyledi.

Bu kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Siegmund, bunun "hukukun uygulanması, sınır dışı işlemlerinin kararlı şekilde gerçekleştirilmesi ve gerçek bir remigration operasyonunun mümkün kılınması" için gerekli olduğunu ifade etti. Siegmund, söz konusu yaklaşımın bir skandal değil, "devlet açısından siyasi bir sorumluluk" olduğunu savundu.

BSW: SINIR DIŞI İŞLEMLERİ ASKERİ GÖREV DEĞİL

Siegmund'un sözlerine BSW'den tepki geldi. BSW'nin Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosundaki başkan yardımcısı Claudia Wittig, sınır dışı işlemlerinin askeri bir görev olmadığını ve askeri silahların bu amaçla kullanılamayacağını söyledi.

Wittig, açıklamaların daha çok bir provokasyon gibi göründüğünü savundu. BSW Federal Eş Başkanı Fabio De Masi de AfD'nin "remigration" için savunma sanayisi ürünlerini gerekçe göstermesini eleştirdi.

SPD: SİYASİ BİR TEHDİT

SPD'nin Saksonya-Anhalt parlamento grup başkanı Katja Pähle ise Siegmund'un sözlerinin yanlış anlaşılabilecek bir ifade olmadığını savunarak açıklamaları "siyasi bir tehdit" olarak nitelendirdi. Pähle, insanların toplu şekilde sınır dışı edilmesi planıyla savunma sanayisi ürünlerinin aynı bağlamda ele alınmasına tepki gösterdi.

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis'teki parlamento grup yöneticisi Irene Mihalic de açıklamaları "derinden şok edici" olarak nitelendirdi. Yeşiller Genel Başkanı Felix Banaszak ise Siegmund'un sözlerini "rahatsız edici" bulduğunu belirtti.

Kaynak: Haberler.com