Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İstanbul'da hastaneleri mesken tutan çetenin yeni doğan bebekleri gereksiz yere hastanelerde yatırdığı ve bu sebeple 12 çocuğun hayatını kaybettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın yankıları sürerken soruşturmayı yürüten savcının makamında tehdit edildiği anların görüntüleri paylaşıldı.

PARMAK SALLAYARAK TEHDİT ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç tarafından servis edilen görüntülerde kendini eski müsteşar olarak tanıtan bir şahsın, savcıyı makam odasında parmak sallayarak tehdit ettiği görülüyor.

"MERMİYE KAFA ATACAK 500 ADAMLARI VAR"

Baskılara direnen ve soruşturmada ikinci dalga operasyonu yapan savcıyı çete adına aleni bir şekilde tehdit eden şahıs, "Sadece seni koruyarak olmaz, markete giden eşini, camiye giden babanı, çocuklarını da korumak lazım, bu adamlar devlet için yurt dışında operasyon yapan adamlar, sokakta mermiye kafa atacak 500 adamları var, içerdekileri sal, benimle fotoğraf çekip paylaş sana hiç kimse dokunamaz" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.