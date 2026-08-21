Samsun'da TÜSEB destekli laparoskopik cerrahi kalemi

Samsun Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Mehmet Özen'in "Laparoskopik Cerrahi için Ergonomik ve Biyouyumlu İşaretleme Kalemi (LAPAMARKER)" projesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Özen, laparoskopik ameliyatlarda cerrahi uygulanacak alanın hassas ve güvenilir şekilde işaretlenmesini sağlamak amacıyla LAPAMARKER projesi üzerinde çalışma başlattı.

İşaretleme kaleminin prototipini hazırlayan Özen, projenin geliştirilmesi ve üretimi için TÜSEB'e başvurdu.

Projenin desteklenmeye hak kazanmasının ardından üretim çalışmalarına başlayan Özen, Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Özen, laparoskopik ameliyatlarda cerrahi uygulanacak alanın doğru şekilde işaretlenmesinin önem taşıdığını belirterek, "Üroloji ameliyatlarında kullanılan mevcut cerrahi işaretleme araçları, açık cerrahiye yönelik tasarımları nedeniyle laparoskopik ortamın kısıtlılıklarına uyum sağlayamamaktadır. Bu kısıtlılıkları aşmak için laparoskopik cerrahiye özel olarak tasarlanmış, ergonomik, biyouyumlu, steril ve yüksek görünürlüğe sahip bir cerrahi işaretleme kalemini geliştirip proje olarak TÜSEB yetkililerimize sunduk." ifadelerini kullandı.

Projenin kabul edilmesiyle üretim çalışmalarına başladıklarını anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Çalışmalar için istediğimiz kaynak da TÜSEB tarafından karşılanacak. Umarız cihazımız üretim sürecini de tamamlar ve üroloji ameliyatlarının tüm hekimlerimiz tarafından daha nitelikli bir şekilde yapılmasının kapısını aralamış oluruz."

Kaynak: AA