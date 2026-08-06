Samsun'da Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi, Samsun'daki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde uygulanmaya başladı. Artık sağlık hayata merkezlerinde psikolojik destek, sigara bırakma ve sosyal destek hizmetleri artık on-line(çevrim içi) alınabilecek.

Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, vatandaşların psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden sağlık tesisine gitmeden görüntülü görüşme yoluyla faydalanabileceği anlatıldı. Programda konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, uygulamanın koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını belirterek sistem hakkında bilgi verdi. Etkinlikte ayrıca vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden on-line muayene randevusunu nasıl oluşturabilecekleri uygulamalı olarak gösterildi.

"MHRS üzerinden randevu alınabiliyor"

Uygulama hakkında bilgi veren Dr. Hatice Öz, "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde üç branş için uzaktan değerlendirme uygulamasına geçtik. Psikologlarımıza, sosyal çalışmacılarımıza ve sigara bırakma polikliniklerimize MHRS üzerinden randevu alınarak başvurulabiliyor. Herkes MHRS üzerinden randevusunu alabilir. Herhangi bir nedenle yüz yüze görüşmeye gelemeyecek olanlar, MHRS'ye girerek uzaktan değerlendirme seçeneği üzerinden randevularını oluşturabilir. Randevu tarihinde kendilerine gönderilen bağlantı aracılığıyla sisteme giriş yaparak ilgili uzmanla görüntülü görüşmelerini gerçekleştirebilirler. Bu uygulamayı daha önce aile hekimliğinde başlatmıştık. Hastanelerimizde de uygulanıyor. Şimdi ise Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de hayata geçirildi. Nasıl aile hekimliği için MHRS üzerinden randevu alınabiliyorsa, Sağlıklı Hayat Merkezi için de aynı şekilde MHRS üzerinden randevu alınabilir. Uzaktan değerlendirme butonuna tıklanarak uygun saatler kontrol edilebilir ve randevu oluşturulabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı