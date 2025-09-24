Samsun'da Geliştirilen Cihaz ile Kronik Hastalar Uzaktan Takip Ediliyor

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde geliştirilen cihazla kronik hastaların verileri uzaktan takip ediliyor. Doç. Dr. Ömer Gedikli, "Cihaz tansiyon, nabız ve kilo ölçümü yapıyor. Hastalar cihazdaki verileri internetle bize gönderdikten sonra hastayla iletişime geçiyoruz. İlaç düzenlemeleriyle birlikte tedaviyi evde yani hastaneye başvurmadan, hasta sıra almadan, hastane kapılarında çok yoğun bir zaman geçirmeden evde takip olmuş oluyor. Bu sistem yurt içinde henüz yok" dedi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) desteklediği proje çalışmaları 2023 yılında başladı ve Mart 2026'da tamamlanacak. Samsun, Ordu ve Sinop kırsalında da kullanılan sistem, özellikle hastaneye 200 kilometre ve daha uzak bölgelerde yaşayan hastalara kolaylık sağlıyor. OMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü'nde kullanılmaya başlanan cihazla hastalar evlerinde internete bağlı cihaz üzerinden yaptıkları tansiyon ve kilo ölçümlerini cihaz üzerinden doktorlarıyla paylaşıyor. Düzenli olarak gelen veriler sayesinde acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar tespit ediliyor ve ilaç değişikliği gibi müdahaleler yapılarak hastaların hastaneye gelmeden tedavi edilmesi sağlanıyor.

Cihazın tansiyon, nabız ve kilo ölçümü yaptığını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Kardioloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Gedikli, şunları söyledi:

"Cihaz tansiyon, nabız ve kilo ölçümü yapıyor. Üzerindeki bir lokal sim kart var. O sim kart doğrudan internet bağlantılı. Hasta başka hiçbir şey yapmıyor. O direkt aldığı veriyi bize data olarak gönderiyor. O datayı değerlendiriyoruz ve datanın referans aralıklarımız var. Örnek tansiyon çok yükseldiğinde ya da çok düştüğünde. Kilo artışı olduğunda, vücut sıvı topladığında, cihaz bize bu veriyi gönderdikten sonra hastayla iletişime geçiyoruz. İlaç düzenlemeleriyle birlikte tedaviyi evde yani hastaneye başvurmadan, hasta sıra almadan, hastane kapılarında çok yoğun bir zaman geçirmeden evde takip etmiş oluyoruz. Özellikle taşralardan ulaşım kolay olmuyor. Yani 3-4 araç değişerek geliyorlar. Bunun maddi ve zaman kaybı boyutu var ve bu hastalara da maalesef en az 1 bazen de 2 kişi eşlik etmek zorunda oluyor. Böylece hastane yükünü de azaltmış oluyoruz. Polikliniklere tekrar başvuruyu azaltmış oluyoruz. Proje şimdilik iyi gidiyor. Tabii hala hasta toplamaya devam ediyoruz. Hastaların da bize olan güvenini arttırmak, bizim de onlara karşı güven duygumuzu arttırarak tedavi olmak, hastalar tedaviye daha iyi uyuyor. İlaçlarını güzel kullanıyorlar, diyetlerine uyuyorlar. Çünkü takip edildiklerini biliyorlar. Bu da onlara ve bize daha güvenli bir hasta takibi ortamı sunuyor" diye konuştu.

CİHAZIN YURT İÇİNDE ÖRNEĞİ YOK

Sistemin kalp yetmezliği, KOAH ve bazı kronik akciğer hastalıklarında kullanıldığını, hastaların tedaviye uyumunu artırdığını ifade eden Doç. Dr. Gedikli, "Cihazın yurt dışında da yapılmış örnekleri var. Yurt içinde yok. Şu an hala hazırda böyle bir takip olan çalışma yok. Lokal olarak sadece değerlendirilmiş. 'Şu kadar hasta takip ettik, şu kadar hasta baktık, onların kiloları bakıldı' diye. Bu sistem yurt içinde olmadı henüz. Sistemi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Görevlileri Hülya Gökalp Clarke ve Malcolm Clarke tarafından yapıldı. Bu cihaza birçok cihaz modifiye edilebiliyor. Örneğin şeker takip cihazı ya da oksijen cihazı gibi cihazlar takılabilir. Zaten biz daha çok bu sistemi yani insanların kullanımında basit gibi gözüken bir sistemin ne kadar faydalı olabileceğini değerlendirmek için bunu yaptık. Maliyeti de düşük bir sistem. İyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Cihazı kullanan bazı hastalar da memnuniyetini dile getirerek, sistemin kendilerine çok büyük kolaylıklar sağladığını ve cihaz sayesinde hastaneye gelmek zorunda kalmadıklarını ifade etti.