'Sakal ve bıyık ekimi erkeklerin en sık tercih ettiği estetik uygulaması'

Geçtiğimiz 10 yılda sosyal medyanın yükselişi ile erkeklerde sakalın, maskülenlik ve yakışıklılıkla bağdaştırıldığını belirten Dr. Mehmet Erdoğan ; erkeklerde en popüler estetik uygulamalardan birinin sakal ve bıyık ekimi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Sakallarda boşluk, seyreklik olması bazı erkeklerde özgüven eksikliği yaratabiliyor" dedi.

Smile Hair Clinic Kurucu Ortağı Dr. Mehmet Erdoğan, erkeklerin estetik amaçlı yaptırdığı işlemler arasında saç ekiminden sonra ikinci sırada sakal ekiminin yer aldığını söyledi. Sakal ekimi operasyonunu anlatan Dr. Mehmet Erdoğan, "Kişinin sakal ve bıyık bölgesinde hiç çıkmamış ya da travma sonrasında, kesi gibi sebeplerle olan sakalların kaybı ile gelişen alanlara mikro FUE yöntemi ile başın arkasında bulunan donör bölgesinden ya da sakalın yoğun bulunduğu çene altı kısmından alınan köklerin aktarılmasıdır. Lokal anestezi ile gerçekleştirilen ve yaklaşık 6-8 saat süren bu operasyon lokal anestezi uygulandıktan sonra neredeyse acısızdır." diye konuştu.

Dr. Mehmet Erdoğan, "Günümüz dünyasında erkekler için önemli bir dış görünüş kriteri olan sakal, berberler tarafından ekim yapılmamış kişilerde değişik modeller verilerek düzeltilmeye çalışılmaktadır. Sakal ekiminin avantajlarından biri, sakalı şekillendirme işleminin sakal ekiminin planlama aşamasında yapılacağı için, kişinin yüzüne uygun modelin birlikte seçilebilmesidir. Bu planlama dahilinde kişiye sakal ekimi yapılır ve kişi ömür boyu kullanabilir" ifadelerini kullandı.

SAKAL EKİMİ KİMLERE YAPILIR?

Sakal ekiminin kimlere uygulanabileceği hakkında bilgiler paylaşan Dr. Mehmet Erdoğan; "Sakal ve bıyık ekimi hiç sakalı olmayanlara yapılabileceği gibi, sakallarının seyrekliğinden yana şikayeti olan ya da bir yaralanma nedeni ile bir bölgede sakallarını kaybetmiş kişilere de uygulanabilir. Ayrıca yara ve yanık izlerinin kapatılmasında da etkilidir. Kişinin sakal ektirmek için 18 yaşına kadar beklemesi önerilir. Hormonal rahatsızlık yaşayan ya da kalp, şeker hastalıklarına sahip kişilerde sakal ekimi yapılıp yapılmayacağına doktor değerlendirmesinin ardından karar verilebilir" dedi.

Sakal ekiminde kullanılan yönteme ilişkin de bilgi veren Dr. Mehmet Erdoğan, "Sakal ekiminde alım işlemi mikro FUE yöntemi ile yapılır. Sakal ekimi için gerekli olan kökler FUE yöntemi ile kişinin ense bölgesinden ya da kişinin durumuna göre sakalın yoğun bulunduğu boyun ve çene kemiklerinin etrafından alınır. Sakal ekimi için kök hesaplaması kişiden kişiye değişmekle birlikte; yüz tipi, halihazırda olan sakal durumu, kişinin isteği ve sakal stiline göre değişeceğini" belirten Dr. Mehmet Erdoğan; "Operasyon öncesi, ekilecek alan hesaplanarak, kişiden alınacak köklerin ince ve kalınlığına göre en verimli sonucu alabilmesi için gerekli yoğunluk hesabı yapılır ve hastanın güvenli donör bölgesinden bu kök sayısı, sakal ekimi niteliğine uygun olarak alınır" açıklamasında bulundu.

SAKAL EKİMİNİN AVANTAJLARI

Kişinin yüz tipine uygun olarak planlama yapıldığını aktaran Dr. Mehmet Erdoğan, "Sakal ekimi ile kişi gür ve doğal görünümlü bir sakala sahip olabilir. Operasyon sonrasında kişi sakalını dilediği şekilde tıraş edebilir ve şekillendirebilir. Sakal ekimi planlaması kişinin yüz tipine uygun olarak, estetik bir görünüm sağlamak üzere gerçekleştirilir. Kişi sahip olmak istediği sakal tipini seçebilme özgürlüğüne sahiptir" diye konuştu.

"SAKAL EKİMİ CİDDİ BİR İŞLEMDİR"

Sakal ekimi sonrası iyileşmenin hızlı olduğunu belirten Smile Hair Clinic Kurucu Ortağı Dr. Mehmet Erdoğan, "Sakal ekimi ve bıyık ekimi sonrasında gözle görülür büyük bir yara izi kalmaz ve iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Ciltte kızarma, şişlik ve kuruluk gibi geçici belirtiler ortaya çıkabilir fakat bu belirtiler birkaç gün içinde tamamen ortadan kalkar. Saç ekiminden farklı olarak ekili alanın yüz bölgesi olması ve yüzün daha hassas olmasından ötürü, yüzde ilk 2-3 gün şişkinlik olabilir. Ancak, kişinin süreç sonrasında önerilere uyması, ilaç kullanımı ve buz uygulamalarıyla bu semptomlar minimal düzeye indirgenmektedir. Takip edilen kişilerde genel olarak operasyon sonrası ağrı pek karşılaşılan bir durum değildir. Operasyonda yüze işlem yapıldığı için uyku pozisyonu en dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir. Kişinin uygun pozisyonda yatması ve ekim yapılan bölgeye zarar vermemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Sakal ekimi sonrası iyileşme süreci ile ilgili bilgiler aktaran Dr. Mehmet Erdoğan, "Operasyon sonrasında kişinin işe dönüşü 1 haftayı bulabilmektedir. Bu dönemde cilt iyileşmiş, sakallar çıkmış ve şekillenmiş, şişkinlik inmiş ve kızarıklık azalmış olacaktır. 2-3 Haftaya kadar kişinin kendisinin memnun olacağı, çevresinden olumlu geri dönüşler alacağı ve yaptırmakla doğru karar verdiği bir dönem olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık